(Özel) 10 yaşındaki Emir sağlık çalışanları ve teyzesi için dua etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) 10 yaşındaki Emir sağlık çalışanları ve teyzesi için dua etti - Son Dakika

(Özel) 10 yaşındaki Emir sağlık çalışanları ve teyzesi için dua etti

6 saat önce

Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Kayabağı köyünde ikamet eden 10 yaşındaki Emir Kılınç, yatsı ezanının ardından korona virüs salgının sona ermesi için dua etti.

(Özel) 10 yaşındaki Emir sağlık çalışanları ve teyzesi için dua etti, System.String[]

Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Kayabağı köyünde ikamet eden 10 yaşındaki Emir Kılınç, yatsı ezanının ardından korona virüs salgının sona ermesi için dua etti.


Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından korona virüs salgınının sona ermesi için yatsı ezanının ardından yapılan dualar devam ediyor. Daday'a bağlı Kayabağı köyünde yaşayan köy imamı Fatih Kılınç'ın 10 yaşındaki oğlu Emir Kılınç, yatsı ezanının ardından dua etti. Tüm sağlık çalışanları için, ülkemiz için ve sağlık personeli olan teyzesi için dua eden Emir, duasında korona virüs salgının biran önce son bulmasını diledi. Emir Kılınç, duasında şunları söyledi:


"Ey bu okunan ezanların sahibi yüce Rabbimiz sana sığındık kapına geldik, ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık. Peygamberlerin, mazlumların ve muhtaçların dualarına icabet ettiğin gibi şu anda yaptığımız duaları kabul eyle Allah'ım. Bizleri umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle Allah'ım. Bütün dünyayı kuşatan salgın hastalık karşısında bizlere inayetini lütuf eyle Allah'ım. Gazabından rızana, azabından affına sığınırız. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Şu anda huzurunda ellerini açarak amin diyen kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle Allah'ım. Her daim mağdurların, mazlumların, gariplerin yanında yer almış, çaresizlere kucak açmış necip milletimizden rahmetini esirgeme Allah'ım. İlahi Yarabbi hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza kolaylıklar nasip eyle Allah'ım. Yarabbi zor günlerden geçiyoruz. Birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daim eyle Allah'ım. Yarab, bu zor zamanlarda büyük bir özveri ile gece gündüz demeden çalışan başta sağlık görevlilerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımıza yardım eyle Allah'ım. Bizlere taşıyamayacağımız ağır yük yükleme Allah'ım. Yarabbi dünya imtihanımızı kolaylaştır. Musibetler karşısında bilincimizi ve direncimizi artır. Bizlere sabır ve metanet ver Allah'ım. İlahi Yarabbim dünyada ve ahirette mahşer gününde mahcup ve mahzun olmaktan cümlemizi muhafaza eyle Allah'ım."


Daday Kayabağı Köyü Cami İmam Hatibi Fatih Kılınç, "Bu zorlu zaman zarfında sizinde bildiğiniz gibi her akşam minarelerimizden dualar yapıyoruz. Bu akşam oğlum bu duayı yapmak istedi. Bizde camimizde ona müsaade ettik. Çok meraklıydı. Ayrıca teyzesi hemşire, ona ve tüm sağlık çalışanlarına dua etmek istedi" dedi.


Emir ise, "Ben Allah'ımı ve Peygamberimizi çok seviyorum. Bu salgın sürecinde başta teyzem olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına kendim dua etmek istedim. Allah kabul etsin ve yardım etsin" diye konuştu. - KASTAMONU

Kastamonu, Fatih, Daday, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 12:19 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı
Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan "Mercedes Kadir" hayatını kaybetti Ebru Şallı'ya gösterilen tepkinin nedeni ne? "Biz ne ara bu kadar gaddar olduk?" Acun'un Sercan'a verdiği "Fatih Terim" cevabı sosyal medyayı salladı Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı Arda Turan: Fatih Terim bana iyi sabretmiş 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçti! Koronavirüste riskli bölgelere karşı uyarıyor İtalyan Belediye Başkanı koronavirüs için Kur'an-ı Kerim okuttu Lokanta işletmecisi, 70 bin liralık veresiye defterini yakarak "Biz bize yeteriz" dedi Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti Serdar Ortaç'tan memleketi Cide'ye "Evde kalın" çağrısı Muhtar bilgileri gizleyince bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza gelmemişti Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza gelmemişti         
18:32
Acil tıp teknisyeni, Acil tıp teknisyeni, "Evde Kal" çağrılarına uymayan ailesini kolluk kuvvetlerine ihbar etti         
18:16
Ağrı'da kırsal alanda silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu Ağrı'da kırsal alanda silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu         
17:56
Sörloth'tan Real Madrid cevabı: Söylentilerin gerçek olabileceğini göstermek istiyorum Sörloth'tan Real Madrid cevabı: Söylentilerin gerçek olabileceğini göstermek istiyorum         
17:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara "bahar" uyarısı: Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız         
17:34
Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti         
17:06
Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı         
17:01
ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı         
16:55
Roma'da futbolcular ve teknik ekip, 4 aylık maaşlarından vazgeçti Roma'da futbolcular ve teknik ekip, 4 aylık maaşlarından vazgeçti         
16:43
Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım: Ponçiğim benimlesin hep Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım: Ponçiğim benimlesin hep         
16:37
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 596 artarak 16 bin 60 oldu İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 596 artarak 16 bin 60 oldu         
16:36
Malatya'nın simgesi Mercedes Kadir'in koronavirüsten öldüğü iddiaları yalanlandı Malatya'nın simgesi Mercedes Kadir'in koronavirüsten öldüğü iddiaları yalanlandı         
16:16
Unai Emery'nin evliyken birlikte olduğu sevgilisini de aldattığı ortaya çıktı Unai Emery'nin evliyken birlikte olduğu sevgilisini de aldattığı ortaya çıktı         
16:08
F.Bahçe'nin yengesi Gala Caldirola, sıcağı görünce dayanamadı! Camın önüne uzanıp çıplak şekilde güneşlendi F.Bahçe'nin yengesi Gala Caldirola, sıcağı görünce dayanamadı! Camın önüne uzanıp çıplak şekilde güneşlendi         
15:45
Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı         
15:29
Ekrem İmamoğlu'ndan şaşırtıcı iddia: 2 günde 500.000 ton asfalt döktük Ekrem İmamoğlu'ndan şaşırtıcı iddia: 2 günde 500.000 ton asfalt döktük         
15:23
Mahsun Kırmızıgül'den kapatılan Köy Enstitüleri ile ilgili dikkat çeken paylaşım: Ülkeye yapılmış en büyük kötülük Mahsun Kırmızıgül'den kapatılan Köy Enstitüleri ile ilgili dikkat çeken paylaşım: Ülkeye yapılmış en büyük kötülük         
14:40
Son dakika: Mersin Belediyesi'nin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki: Bunun adı paralel yapıdır Son dakika: Mersin Belediyesi'nin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki: Bunun adı paralel yapıdır         
14:16
TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak         
14:06
Türk doktor, koronavirüs hastası iyileşince Michael Jackson dansı yaptı Türk doktor, koronavirüs hastası iyileşince Michael Jackson dansı yaptı         
13:48
Muhtar bilgileri gizleyince bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı Muhtar bilgileri gizleyince bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı         
13:46
Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı         
13:38
David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu         
13:18
Ronaldo'nun karantinada giydiği pijama ve aksesuarların değerinin 3 bin euro olduğu ortaya çıktı Ronaldo'nun karantinada giydiği pijama ve aksesuarların değerinin 3 bin euro olduğu ortaya çıktı         
12:55
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım         
12:53
2020'nin bomba aşk iddiası! Aslı Enver eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk yaşıyor 2020'nin bomba aşk iddiası! Aslı Enver eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk yaşıyor         
12:51
Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti         
12:47
Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin         
12:01
Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı         
11:49
'Türk örfüne ters ama' diyen Şeyma, gece geç saatlerde cesur paylaşımlar yaptı 'Türk örfüne ters ama' diyen Şeyma, gece geç saatlerde cesur paylaşımlar yaptı         
11:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2020 18:56:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel) 10 yaşındaki Emir sağlık çalışanları ve teyzesi için dua etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]