(Özel) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde "Özel" ambulans denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'Özel' ambulans denetimi - Son Dakika

(Özel) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde "Özel" ambulans denetimi

7 saat önce

İstanbul'da yeterli donanıma sahip olmamasına rağmen hasta taşıyan ve kullanım amacı dışında yüksek ücretle yolcu taşımacılığı yaptığı öne sürülen özel ambulanslara 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı.

(Özel) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde

İstanbul'da yeterli donanıma sahip olmamasına rağmen hasta taşıyan ve kullanım amacı dışında yüksek ücretle yolcu taşımacılığı yaptığı öne sürülen özel ambulanslara 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı. Denetimlerde konuşan özel ambulans şoförü Mehmet Turan, "Sağlık işi yapıyoruz bunu ticari bir amaca döktüler, taksici muamelesi görmeye başladık. Bunun önüne geçmek için şu an gördüğüm şey çok güzel bir şey" dedi.


Sağlık çalışanları ambulanslarla hayat kurtarmak için İstanbul trafiğinde saniyelerle yarışırken bazı ambulans firmaları kayıt dışı ambulanslarıyla yetersiz teknik donanım ve personelle hasta taşıyarak vatandaşların hayatını tehlikeye atıyor. Kimi özel ambulans firmaları için ise hem ruhsatsız faaliyet göstermek hem de para karşılığında amacı dışında yolcu taşımacılığı yaptığı iddiaları ortaya atılıyor. Geçtiğimiz günlerde de özel bir ambulansın Anadolu- Avrupa yakaları arasında yüksek ücretle vatandaşları taşıdığı ortaya çıkmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Özel Ambulans ve Denetim Birimi de yetersiz ve amacı dışında kullanılan ambulansları tespit etmek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yaptı.


Sağlık çalışanlarından ambulansların amacı dışında kullanılmasına tepki


Denetimler kapsamında özel ambulanslar, kaçak personelin olup olmadığı, ambulansın hasta taşıyıp taşımadığı, ruhsatları, sağlık açısından yeterli donanımı olup olmadığı gibi birçok konuda denetlendi. Denetimlerde köprüden geçen ve içerisinde hasta bulunan ambulansların incelemeleri kısa sürede gerçekleştirilerek yollarına devam etmeleri sağlandı. Ekiplerin titizlikle incelediği özel ambulanslardan 2 tanesine eksik personelden dolayı gerekli işlemler yapıldı. İncelenen diğer ambulanslarda ise herhangi bir eksikliğe rastlanmadı. Sağlık çalışanları ise özel ambulansları amacı dışında kullanan kişilere tepki gösterdi. Öte yandan ambulanslarda kaçak yolcu tespit edilmesi durumunda ambulans trafikten 60 gün men edilirken 7 bin liralık ceza kesiliyor.


"Taksici muamelesi görmeye başladık"


Hastaların hayatını kurtarmak için kullanılan ambulansların ticari nedenlerle kullanılmasının kabul edilemez olduğunu dile getiren özel ambulans şoförü Mehmet Turan, "Sağlık işi yapıyoruz bunu ticari bir amaca döktüler hak etmedikleri bir kazanç sağlamaya çalışıyorlar. Haberlerde de gördünüz, taksici muamelesi görmeye başladık. Bunun önüne geçmek için şu an gördüğüm şey çok güzel bir şey. Özel ambulans çalışanları olarak kendi aramızda da artık böylelerini gördüğümüz zaman şikayet edelim, fotoğraflarını çekelim diye konuşuyoruz. Yapıyoruz, yapmaya da çalışıyoruz" diye konuştu.


"Onların yüzünden bizde zor durumda kalıyoruz"


Ambulansları amacı dışında kullanan kişiler sebebiyle zaman zaman kendilerinin de sıkıntı yaşadığını ifade eden özel ambulans şoförü Önder Çelik, "Onların yüzünden bizde zor durumda kalıyoruz. Çok etik olmadığını düşünüyoruz bizde haberlerde falan görüyoruz bunları, onların yüzünden sıkıntılar da yaşıyoruz. Bize inanmıyorlar. Araçta hasta varken yol vermiyorlar, Aracı durdurup içini açıp hasta var mı yok mu diye sıkıntılar çıkartıyorlar. Denetimler çok iyi devamlı yapılması gerekiyor. Hem resmi olmayan araba kalmaz daha güzel olur diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Mehmet Turan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:26 Kaynak: İHA
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