(Özel) 19 yıllık Güngören stadı yıkım için boşaltılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) 19 yıllık Güngören stadı yıkım için boşaltılıyor - Son Dakika

(Özel) 19 yıllık Güngören stadı yıkım için boşaltılıyor

6 saat önce

Güngören 15 Temmuz Şehitleri Tesisleri Yahya Baş Stadyumu, Güngören Belediyesi ekipleri tarafından yıkım kararı nedeniyle boşaltılmaya başlandı.

(Özel) 19 yıllık Güngören stadı yıkım için boşaltılıyor, System.String[]

Güngören 15 Temmuz Şehitleri Tesisleri Yahya Baş Stadyumu, Güngören Belediyesi ekipleri tarafından yıkım kararı nedeniyle boşaltılmaya başlandı. Esnaf ise taşınma işleminin acele ve çöp kamyonları ile yapıldığını belirterek duruma tepki gösterdi.


Güngören Belediyesi ekipleri, 15 Temmuz Şehitleri Tesisleri Yahya Baş Stadyumunu yıkım için boşaltılma çalışmalarına başladı. Stadın altında bulunan esnaf ise apar topar yapılan işlemin hukuksuz olduğunu ve mahkemeye gideceklerini ifade etti. Esnafın depolarda bulunan malzemelerin tahliyesi sırasında zaman zaman belediye çalışları ile gergin anlar yaşandı. Çöp kamyonları ile malzemelerinin taşınmaması gerektiğini ifade eden esnaf mallarının bu şekilde taşınarak zarar gördüğünü belirtti. Depolardan çıkarılan malzemeler zabıta ekipleri tarafından karışmaması ve kaybolmaması için tek tek not alındı. Olay yerinde TOMA, polis ekipleri ile çok sayıda Güngören Belediyesi zabıtası da bulundu.


Öte yandan Statta 2010 yılında "Recep İvedik 3" filmiyle gişe rekorları kıran Şahan Gökbakar, Güngörenli hayranlarıyla buluşmuştu. Gökbakar, 7 Mart 2010 yılında Pazar günü Güngören yapılan Güngörenspor-Tokatspor maçına tribünden izlemişti.


"Hukuk dışı işleme kendimiz karşı çıkıyoruz"


2017 yılından beri Güngören Stadyumun altında esnaflık yaptığını ifade eden Cihangir Çelebi, "Her şeyi güzellikle halletmek varken birilerinin neden acelesi oluyor. Devletin yaptığı projeye her zaman herkesin saygısı var ama kimsenin mağdur olmaması lazımdı. Buraya polislerle gelip insanların malzemelerini böyle boşaltmaları hoş olmadı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Güngören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:11 Kaynak: İHA
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