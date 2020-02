(ÖZEL) 1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor - Son Dakika

Yapımı tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak 1915 Çanakkale Köprüsü ve Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu inşaat çalışmalarında gelinen son nokta havadan görüntüledi. Kulelerinin yarısı tamamlanan 1915 Çanakkale Köprüsü kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya mevkisi ile Gelibolu'nun Sütlüce mevkisi arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Köprünün Türk Bayrağının renklerini temsilen kırmızı beyaz ayaklarının inşasının yüzde 56,3'ü tamamlanmış son durumu havadan görüntülendi. Sütlüce ve Şekerkaya şantiyelerinde, köprü ayaklarına vinç yardımıyla getirilen kule blokları üst üste konulmaya devam ediyor. Deniz içindeki blokların yerleştirilmesiyle köprünün ayakları yükselerek Türk bayrağını simgeleyen kırmızı beyaz renkleri açıkça ortaya çıktı. Viyadüklerin yerleştirileceği tabliyelerin imalatı ise devam ediyor. Tabliyelerin sevki itme-sürtme metodu ile gerçekleştirilecek.



Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu çalışmaları kapsamında proje başlangıcı olan Malkara kavşağı ile Umurbey beldesi arasındaki 83,4 kilometrelik kesimde güzergahın görüntüsü belli olmaya başladı. Projede bugüne kadar 11 alt geçit ile 83 menfezin yapımı tamamlandı. 11 alt geçit, 17 üst geçit, 4 köprü, 31 kutu menfez, 4 kavşak, 3 otoyol hizmet tesisi ve otoyol bünyesinde yer alan 1 betonarme viyadüğün inşa çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor. Otoyol projesinin Kınalıdan Gelibolu'ya kadar olan kısmı havadan çekilen görüntülerde tamamen ortaya çıktığı gözüküyor. Otoyolun üzerinde geçeceği güzergahın menfezleri yapılmaya devam ediyor. Bazı kısımlarda ise otoyolun asfalt dökümü gerçekleştiriyor. Otoyol güzergahındaki viyadüklerin inşattı da hızla sürüyor.



Projede, Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı 76 personelin yanı sıra müşavir teşkilatında 153, yüklenici bünyesinde 4 bin 538 olmak üzere genel toplamda 649'u mühendis toplam 4 bin 767 personel ve 895 iş makinesi 24 saat vardiya usulüyle görev yapıyor.



"Yapılmasını dört gözle bekliyoruz"



Kamyon şoförlüğü yapan Nail Uğurlu, "Köprünün ve otoyolun yapılmasını dört gözle bekliyoruz. Ben balık taşıyorum, havalar kötü olduğu zaman, feribot çalışmıyor. Bu sefer Bursa üzerinden gitmemiz gerekiyor yolumuz uzuyor. Köprünün yapılması bizim için velinimet olacaktır. Bursa üzerinden gittiğimiz zaman yakıtımızın kullanım miktarı çoğalıyor. Her vatandaş özelikle otobüsçüler ve kamyoncular köprüyü ve otoyolun yapılmasını oldukça ister" dedi.



"Bir an önce projenin tamamlanmasını istiyoruz"



Projenin vatandaşlar için büyük kolaylık olduğunu ifade eden Hızır İslamoğlu, " Bir an önce projenin tamamlanmasını istiyoruz. Yolun kısalması ve araçlarının yakıtının az olması ile her yönüyle yapılmasında fayda var. Hava şartları kötü olduğu zaman feribotlar iptal oluyor ancak köprü yapılınca öyle olmayacak. Çanakkale'ye Trakya üzerinden gidiyoruz. Tekirdağ, Malkara, Gelibolu Çanakkale güzergahını kullanıyoruz. Vapuru kullanmayacaksınız köprüden geçeceksiniz büyük bir velinimet. Vatana millete faydası var yapılmasının bir an önce bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Köprünün kuleleri ve bağlantıları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza boyanacak. Her iki yakada 333'er metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmında Seyit Onbaşı'nın namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde dizayn edilecek. Orta açıklığı 2023 metre, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle, Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olması planlanıyor. "2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olacak. Tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yer alacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 2022'de kullanımına açılması planlanıyor. - İSTANBUL