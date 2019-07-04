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(ÖZEL) 2 ÇOCUĞU SOBADAN ÇIKAN GAZDAN ÖLEN ANNE DE KURTARILAMADI

20 dakika önce

SANCAKTEPE'de geçen 2 Mart'ta sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden 10 ve 7 yaşındaki iki çocuğun annesi Gülay Boyraz da kurtarılamadı.

(ÖZEL) 2 ÇOCUĞU SOBADAN ÇIKAN GAZDAN ÖLEN ANNE DE KURTARILAMADI, System.String[]

SANCAKTEPE'de geçen 2 Mart'ta sobadan sızan gazdan  zehirlenerek hayatını kaybeden 10 ve 7 yaşındaki iki çocuğun annesi Gülay Boyraz da  kurtarılamadı. Olay günü çocuklarıyla birlikte gazdan zehirlenen 37 yaşındaki Gülay Boyraz, 4 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Fatih Mahallesi Yakamoz Sokak'taki evde Boyraz ailesinden haber alamayan komşuları, 2 Mart sabahı pencereden içeri girmiş, anne ile 2 çocuğunu yerde hareketsiz halde bulmuşlardı.  Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 10 yaşındaki Salih ile 7 yaşındaki Hayrünissa'nın sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Gazdan etkilenen anneleri  Gülay Boyraz  da hastaneye kaldırıldı.  Gülay Boyraz,  4 aydır yoğun bakımda kaldığı hastanede bu sabaha karşı vefat etti.
Olay günü Tokat'taki evlerinde olan çocuklarının ölümüyle büyük üzüntü yaşayan Adem Boyraz, eşinin ölüm haberiyle bir kez daha yıkıldı. Gülay Boyraz'ın cenazesi, ikindi vakti Hazreti Ebubekir Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Samandıra Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:
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Olayın arşiv görüntüleri 


Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:10 Kaynak: DHA
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