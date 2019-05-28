Son Dakika Haberleri: (Özel) 2 dakikada aracın camını söküp böyle soydular

(Özel) 2 dakikada aracın camını söküp böyle soydular

1 saat önce

Esenyurt'ta maskeli hırsızlar bir aracın camını sökerek 2 dakika içerisinde binlerce liralık malzeme çaldı.

(Özel) 2 dakikada aracın camını söküp böyle soydular, System.String[]
Esenyurt'ta maskeli hırsızlar bir aracın camını sökerek 2 dakika içerisinde binlerce liralık malzeme çaldı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir aracı gözüne kestiren maskeli şahıslar, hafif ticari araç ile sokağa girdi. Yüzleri maskeli hırsızlar, bir makine firmasına ait aracın önce arka camını söktü. Ardından ise hırsızlar yaklaşık 2 dakika içerisinde araç içinde bulunan 3 bin liralık malzemeleri çalarak ortadan kayboldu.

Maskeli hırsızlar güvenlik kamerasında

Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, maskeli şahısların hafif ticari araç ile gelmeleri, aracın camını söküp malzemeleri çalmaları yer alıyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:16 Kaynak: İHA
Esenyurt, 3. Sayfa
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