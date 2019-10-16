Son Dakika Haberleri: (Özel) 20 saat sonra göçük altından kurtarılan Havva'dan güzel haber
Son Dakika Güncel (Özel) 20 saat sonra göçük altından kurtarılan Havva'dan güzel haber

(Özel) 20 saat sonra göçük altından kurtarılan Havva'dan güzel haber

2 saat önce

Kartal'da çöken binanın enkazından 20 saat sonra kurtarılan Azra Havva Tekgöz, evde özel öğretmen eşliğinde eğitime başladı.

(Özel) 20 saat sonra göçük altından kurtarılan Havva'dan güzel haber, System.String[]

Kartal'da çöken binanın enkazından 20 saat sonra kurtarılan Azra Havva Tekgöz, evde özel öğretmen eşliğinde eğitime başladı. Eğitim için görevlendirilen öğretmen, küçük Havva'ya düzenli olarak evde ders veriyor. Küçük Havva bu sayede hem derslerinden geri kalmıyor hem de yaşadığı facianın izlerini unutuyor.


Kartal'da Yeşilyurt apartmanını çökmesiyle 21 kişinin hayatını kaybettiği enkazdan 20 saat sonra kurtarılan Azra Havva Tekgöz'den güzel haberler gelmeye devam ediyor. Ailenin başvurusunun ardından küçük Havva için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen görevlendirildi. Yürümekte zorluk çeken 6 yaşındaki Havva bu sayede eğitimine özel öğretmen eşliğinde evde devam etmeye başladı. Görevlendirilen öğretmen düzenli olarak eve gelerek Havva'ya ders veriyor. Küçük Havva bu sayede hem derslerinden geri kalmıyor, hem de yaşadığı facianın izlerini yavaş yavaş unutuyor.


Azra Havva'nın ailesi de kızlarının evde eğitim alması konusunda oldukça mutlu olduklarını belirtti. Anne Nazan Tekgöz, "Biz Havva için evde eğitime başvurduk. Milli Eğitimden, devletimizden ve devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Başvurumuza yanıt verdiler. Öğretmenimiz geldi. O da kızımızla çok güzel ilgileniyor, derslerini veriyor. Çok güzel bir eğitim. Şu an her şey güzel gidiyor. Ama yürüyebilseydi okuluna gidebilseydi daha güzel olurdu. Nasip böyleymiş. Fizik tedaviye gidip geliyoruz her gün. İnşallah daha iyi olur. Yürüyemiyor şu an" dedi. - İSTANBUL

Yeşilyurt, Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:25 Kaynak: İHA
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