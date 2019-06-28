(Özel) 20 saniyede otomobilden hırsızlık
1 saat önce
Büyükçekmece'de 20 saniyede bir otomobilin camını kırıp hırsızlık yapan şahıslar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Büyükçekmece
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:59 Kaynak: İHA
'de 20 saniyede bir otomobilin camını kırıp hırsızlık yapan şahıslar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, dün öğle saatlerinde Kumburgaz
'da E-5 otoyolu kenarında yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 şüpheli gözüne kestirdikleri aracın yanına yaklaşıyor. Bir süre etrafı gözetleyen şüpheliler aracın arka camını yerden aldıkları taş ile kırarak içinde değerli eşyaların olduğu çantayı alıp kaçıyor. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, yol kenarında kendilerini bekleyen beyaz renkli araca binip kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL
Yağmalanan traktör fabrikasında sopalı nöbet!
Hakkari'den acı haber! Kaza kurşunuyla yaralanan askerimiz şehit oldu
Zonguldak'ta hastanede iğrenç olay! Hasta refakatçiye cinsel saldırıda bulundu
Tekneye bağlı paraşütle 50 metreden denize düşen Filistinli turist öldü