Son Dakika Haberleri: (Özel) 20 saniyede otomobilden hırsızlık
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(Özel) 20 saniyede otomobilden hırsızlık

1 saat önce

Büyükçekmece'de 20 saniyede bir otomobilin camını kırıp hırsızlık yapan şahıslar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

(Özel) 20 saniyede otomobilden hırsızlık, System.String[]
Büyükçekmece'de 20 saniyede bir otomobilin camını kırıp hırsızlık yapan şahıslar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Kumburgaz'da E-5 otoyolu kenarında yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 şüpheli gözüne kestirdikleri aracın yanına yaklaşıyor. Bir süre etrafı gözetleyen şüpheliler aracın arka camını yerden aldıkları taş ile kırarak içinde değerli eşyaların olduğu çantayı alıp kaçıyor. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, yol kenarında kendilerini bekleyen beyaz renkli araca binip kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:59 Kaynak: İHA
Kumburgaz, Büyükçekmece, 3. Sayfa
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