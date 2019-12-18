(Özel) 20 tane güvercinini telef eden atmaca ile sohbeti dikkat çekti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) 20 tane güvercinini telef eden atmaca ile sohbeti dikkat çekti - Son Dakika

(Özel) 20 tane güvercinini telef eden atmaca ile sohbeti dikkat çekti

6 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan bir vatandaş, 1 ayda 20 güvercinini telef eden atmacayı, tuzak kurarak yakalayıp evine onlarca kilometre uzaklıkta doğaya saldı.

(Özel) 20 tane güvercinini telef eden atmaca ile sohbeti dikkat çekti, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan bir vatandaş, 1 ayda 20 güvercinini telef eden atmacayı, tuzak kurarak yakalayıp evine onlarca kilometre uzaklıkta doğaya saldı. Vatandaşın yakaladığı atmaca ile sohbeti renkli anlara sahne oldu.


Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kirazlıyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bahçesinde bir kümes kuran Yusuf Özdemir isimli vatandaş, kümeste tavuk, güvercin gibi çeşitli hayvanlar beslemeye başladı. Özdemir'in kurduğu kümese dadanan bir atmaca yaklaşık 1 ayda 20 güvercinini telef etti. Her gün bir güvercinini telef edilmiş şekilde bulan Özdemir, korkulu rüyası haline gelen atmacayı yakalamak için çeşitli tuzaklar kurdu. Özdemir, kurduğu tuzaklar sayesinde bir süre sonra atmacayı yakaladı. Özdemir, yakaladığı atmacayı evine kilometrelerce uzakta bulunan İstanbul'a götürerek doğaya saldı. Özdemir'in yakaladığı atmaca ile sohbet ettiği o anları cep telefonu ile görüntüledi. Özdemir'in atmaca ile sohbet ettiği o anlar renkli görüntülere sahne oldu.


"Değişik değişik düzeneklerle yakaladım ama inşallah geri gelmez"


Daha önce de aynı atmacayı yakalamaya çalıştığını, ancak başarısız olduğunu belirten Özdemir, tek korkusunun atmacanın tekrar geri dönmesi olduğunu belirterek, "Bahçemizde hobi olarak güvercin besliyoruz. Her gün bir tane güvercin eksilmeye başladı. Takip edince bir atmacanın saldırdığını fark ettik. Bir türlü kurtulamadık bundan. En sonunda tuzakla yakaladık. Tabii, 20 tane güvercini telef ettikten sonra yakalayabildik. Bunu İstanbul'a gönderdik. Orada salıverdik. Çünkü güvercinleri anında kapıveriyor. Aramızda 3 metre varken, hiç çekinmeden güvercini yemeye devam ediyor. Geçen sene de birkaç kez tuzak kurdum ama yakalayamadım. Gelirse bir daha yakalarım, bu sefer hayvanat bahçesine bırakırım. Yakalamak için çok uğraştım. Değişik değişik düzeneklerle yakaladım ama inşallah geri gelmez" dedi. - KOCAELİ

Yusuf Özdemir, Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:52 Kaynak: İHA
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