Son Dakika Haberleri: (Özel) 3 engelli genç kız, engellerini böyle aştı
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(Özel) 3 engelli genç kız, engellerini böyle aştı

34 dakika önce

Devrekli engelliler üstün gayretleri sonucunda engelleri aştılarZonguldak'ın Devrek ilçesindeki Engelsiz Yaşam Merkezinde kalan 3 genç kız üstün gayretleri sonucunda engelleri aşmaları neticesinde hem sanat öğreniyorlar, hem de para kazanıyorlar.

(Özel) 3 engelli genç kız, engellerini böyle aştı, System.String[]

Devrekli engelliler üstün gayretleri sonucunda engelleri aştılar


Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki Engelsiz Yaşam Merkezinde kalan 3 genç kız üstün gayretleri sonucunda engelleri aşmaları neticesinde hem sanat öğreniyorlar, hem de para kazanıyorlar. Devrek Öğretmenevinde istihdam edilen Zeliha Yılgın, Sultan Özünlü ve Sevda Şeker adlı genç kızlar Sosyal Hayata Katılım kapsamında hayata geçirilen proje neticesinde iş hayatına atılarak toplum yararına hizmet etmeye başladılar. Öğretmenevinin çeşitli kademelerinde görev yapan genç kızlar kurumun otelinde, yemek ve çay servisleri ile birçok alanda çalışarak hayata atılmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Burada çalışmaktan ve insanlara hizmet etmekten çok mutlu olduklarını ifade eden genç kızlar şöyle dediler:


"Engelsiz yaşam merkezinden buraya geldik birkaç arkadaşımızda başka kurumlarda istihdam ediliyorlar. Bizler üç arkadaş burada çalışıyoruz. Meslek elemanları, sosyologlar kurum müdürümüz sayesinde burada her işi öğrendik çay demleyip servis yapıyoruz, yemek yemek için gelenlerin servislerini açıyoruz, otelin yataklarını yapıyoruz, temizlik yapıyoruz bunları isteyerek ve severek yapıyoruz ve bunları yaparken de para kazanıyoruz."


Öğretmenevinde üç genç kızı istihdam etmekten duyduğu mutluluğu belirten Kurum Müdürü Hüseyin Okay," Bu arkadaşlarımızı burada istihdam etmemizin tek gayesi, birçok engelli veya engelsiz merkezlerinde kalan arkadaşlarımızın yetiştirildiği takdirde üstesinden gelemeyecekleri hiçbir şey olmadıklarını burada ki çalışmaları neticesin de şahit olduk. Tek amaç topluma kazandırarak engellerini aşmalarını sağladıktan sonra bu arkadaşlarımız gibi diğer birçok arkadaşlarımız da engelleri aşacaklarına inanıyorum. Bu arkadaşlarımız hem çalışıyorlar hem de para kazanıyorlar. Daha evvel Engelsiz Yaşam Merkezinde kalan bu kızlarımız şimdi sosyologlar nezaretinde kuruma bağlı Umut Evinde kalıyorlar. Aslında bu kızlarımızın ikisi yani Zeliha Yılgın milli koşucu diğeri Sultan Özünlü arkadaşımız da masa tenisin de oldukça iddiaları arkadaşlarımız. Ben inanıyorum ki gelecekte bu kızlarımız ülkemizin milli sporcuları arasında da yer alacaklardır" diye konuştu. - ZONGULDAK

Devrek, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:16 Kaynak: İHA
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