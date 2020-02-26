(Özel) 3 kuşaktır taş değirmende doğal un öğütüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) 3 kuşaktır taş değirmende doğal un öğütüyor - Son Dakika

(Özel) 3 kuşaktır taş değirmende doğal un öğütüyor

6 saat önce

Bursa'da taş değirmende 150 yıl önceki lezzette un öğütülüyor.

(Özel) 3 kuşaktır taş değirmende doğal un öğütüyor, System.String[]

Bursa'da taş değirmende 150 yıl önceki lezzette un öğütülüyor.


Keles ilçesinin Baraklı köyünde bulunan tarihi taş değirmen, köylülerin tarlalarında dededen kalma tohumlarla yetiştirdikleri buğday ve mısırları öğüterek un haline getiriyor. Bölgenin tek taş değirmenine köylüler mısır ve buğdaylarını getirerek öğüttürüyor. Taş değirmende öğütülen unlarla yapılan ekmekler ise çok lezzetli oluyor. Bu değirmenden çıkan unların lezzetini bilen köylüler, buğday ve mısır unu elde etmek için günler öncesinden sıraya giriyor.


Dedesinden kalan taş değirmeni 3 kuşaktır işleten Sait Çaylar, "Civar köylüler tarlarında yetiştirdikleri mısır ve buğdayları bana getiriyorlar. Ben de taş değirmende öğütüyorum. Taş değirmende öğütülen buğday ve mısır unu çok leziz oluyor. Biz buğdayın tamamını öğütüyoruz. Bizim taş değirmenden çıkan unlar tam buğday oluyor. Buradan çıkan unun lezzetini bilen ununu burada öğüttürüyor. Biz kendimizde buğday ve mısır alıp öğütüp ununu gelen misafirlere satmaktayız" dedi. - BURSA

Keles, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon açıklaması: Toparlanma eğilimi sürüyor
Koronavirüsten karantinaya alınan vatandaş, canlı yayına bağlandı Adnan Oktar'ın kediciklerinden Ayça Pars, örgüt yapısını anlattı: Yayına çıkacakların iç çamaşırı giymesini istemiyordu Son dakika: Koronavirüs salgını İran ve Irak'ın ardından Yunanistan'a da sıçradı

Son Dakika Haberleri
15:41 Sanat Koleksiyoneri Osman Çarmıklı toplantı sonrası görüntülendi
15:41 'Tam Kafadan' YouTube'dan sonra beyazperde'de yerini alıyor
15:41 Rock mekanında piyano konseri verdi
15:41 O Ses Türkiye yarışmacısı Anıl Şimşek 4 ayda bakın kaç kilo verdi
15:41 Volkan Konak, Elvis Presley'in koleksiyonundan aldığı klasik otomobilinİ yeniletti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 16:15:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel) 3 kuşaktır taş değirmende doğal un öğütüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]