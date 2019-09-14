(Özel) 4 yaşındaki çocuğun hiperaktif gerekçesiyle anaokulundan atıldığı iddiası

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Fatih ve Belgin Atik'in 4 yaşındaki oğlu Çınar Taha Atik'in hiperaktif olduğu gerekçesiyle anaokulundan atıldığı öne sürüldü. Özel anakoulunda yaşanan olayla ilgili konuşan anne Belgin Atik, "Çocuğumu istenmeyen çocuk ilan ettiler" dedi.



Olay geçtiğimiz gün Lüleburgaz Kurtuluş Mahallesi'ndeki özel bir anaokulunda meydana geldi. İddiaya göre, 2 Eylül'de anaokuluna başlayan 4 yaşındaki Çınar Taha Atik bir süre sonra hiperaktif olduğu gerekçesiyle okuldan çıkartılmak istendi. Konuyla ilgili olarak aileyle görüşen okul yönetiminin Çınar Taha'nın okulda yerinde durmadığı, öğretmenlerini dinlemediği ve çok hareketli olduğu gerekçesiyle psikolog desteği alması ve bu süre içinde okula gelmemesi bildirildi. Bunun üzerine okul yönetimi Çınar Taha'nın sözleşmesini feshedip aileye de yaptığı ödemeyi iade etti.



Anneden tepki



Anne Belgin Atik, yaşadıkları duruma tepki göstererek, "2 Eylül itibariyle hafta içi 5 gün boyunca okula gitti. O ilk hafta uyum süreci olduğu için 1.5 saat boyunca bizimle durdular. Sonraki pazartesi günü tam olarak başladılar. Saat 13.30'dan 18.00'a kadar okulda kaldılar. Okula tek başladığı gece öğretmeni beni telefonla arayarak, 'Çınar Taha durmuyor. Dikkat dağıtıyor. Arkadaşlarıyla iletişim kurmuyor. Boyama yapmak istemiyor. İlgilenmemi istiyor sürekli' dedi. Ben de 'Tamam öğretmenim. Benim çocuğum öyle bir çocuk. Hiperaktif' dedim. Ona karşı biraz kuralcı olunmasının gerekli olduğunu söyledim. Biz evde öyle uyguladığımızı söyledim" diye konuştu.



"Kararlarını vermişler"



Okul müdürü ile Çınar Taha için görüşme yaptığını söyleyen Atik, "Bana 'Hep beraber oturalım, ne yapacağımıza karar verelim' dediler. Ertesi gün görüşmeye gittim. Ancak onlar bazı şeylere zaten kararını vermişler. Müdire hanımla oturduk, konuştuk" dedi.



Yerinde durmuyor gerekçesi



Atik konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bize destek almamız gerektiğini, çocuğumun yemekhanede yemeğini yemediğini, terliklerini sürekli çıkardığını, arkadaşlarının dikkatini dağıttığını söylediler. Ben de defalarca yemekhaneye götürmelerine gerek olmadığını söyledim. 'Ama aç kalacak' dediler. Zaten onlar kararını vermişti. Biz öyle bir konuşma yaptık. Destek alın dediler. Destek alması gerektiğini, destek alınmazsa toplumdan dışlanabileceğini söylediler. Ben o gün çocuğumu saat 17.30'da aldım. Bir daha da göndermedim. İrtibatımızı kestik". Anne Atik, çocukları minik Taha'nın da bu durumdan psikolojisinin etkilendiğini söyleyerek, "Benim çocuğum istenmeyen çocuk ilan edildi. Çevremde insanlar 'Niye çocuğunu göndermiyorsun' diye soru soruyor. Oğlum Çınar da bana 'Bana ceza verdiler. Cezalıyım. Okula gitmeyeceğim' diyor' diye konuştu.



Pedagogun onayı var



Atik okul yönetiminin Çınar Taha'nın başka uzmanlara da gösterilmesi gerektiğini söylediğini belirterek, "Biz zaten çocuğumuzu pedagoga götürüyoruz. Çocuğumuz pedagog kontrolü altında. Biz doktorumuzun söylediği her şeyi uyguluyoruz. Okul döneminin bize zorlu geçeceğini söyledi ama şanssızlığımız öğretmenimiz oldu. Pedagog okula gidebileceğini, okul döneminin zorlu geçebileceğini, oğluma karşı kuralcı olunması gerektiğini söyledi. Ben de bunları öğretmenine ilettim zaten. Pek uğraşmak istemediler açıkçası. Oturup mum gibi dinleyen çocuk bekliyorlar. Şanssızlık yaşadık" şeklinde konuştu.



Okula gitmek istiyor



Minik Taha da okula gidemediği için üzüldüğünü söyleyerek, "Okula gitmek istiyorum. Okula göndermediler. Çünkü olmadı" dedi.



Okul yönetiminden yalanlama



Tüm bunların yanı sıra konuyla ilgili olarak ulaşılan anaokulu yetkilisi iddiaların asılsız olduğunu ve aileyle anlaşarak ayrıldıklarını söyledi. Yetkili, aileyle birlikte görüşme yapıldığını ve Çınar Taha'nın hiperaktivitesi olduğu için bir uzman doktora götürülmesi gerektiğini belirtti. Okul yetkilisi ayrıca konuyla ilgili aileyle sözleşme de yapıldığını ve sözleşmenin ilgili maddesince çocuğun gerekli görülen durumlarda yönlendirilebileceğini belirtti. Öte yandan okul yetkilisi, uzmanların yönlendirmeleri sonucunda Çınar Taha'nın okula dönüşünde sorun olmadığı bildirilirse aileye kapılarının açık olduğunu ve minik Çınar'ın okula dönebileceğini söyledi. - KIRKLARELİ