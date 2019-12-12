(Özel) 45 yıldır ayakkabı tamir ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) 45 yıldır ayakkabı tamir ediyor - Son Dakika

(Özel) 45 yıldır ayakkabı tamir ediyor

6 saat önce

Bursa'da ayakkabı fiyatlarına gelen zamlarla birlikte kimsenin uğramadığı ayakkabı tamircilerinin işleri açıldı.

(Özel) 45 yıldır ayakkabı tamir ediyor, System.String[]

Bursa'da ayakkabı fiyatlarına gelen zamlarla birlikte kimsenin uğramadığı ayakkabı tamircilerinin işleri açıldı.


45 yıldır ayakkabı tamiri yapan Metin Ertokat, artan talebe yetişmekte zorluk çekiyor.


Bursa'da 45 yıldır hem özel sipariş ayakkabı imalatı yapan hem de tamir eden Metin Ertokat, artan talebe yetişmekte zorluk çekiyor. Ertokat, ilerlemiş yaşına rağmen her gün onlarca ayakkabıyı tamir ederek sahiplerine teslim ediyor. İşin çok olduğunu ifade eden Ertokat,, "Çalıştıracak eleman bulamıyorum, kalifiye iş arayan varsa almaya hazırım" dedi.


Mudanya ilçesinde dedesinden kalma sanatı üçüncü kuşak olarak devam ettiren Ertokat, çalışma azmi ve kaliteli iş yapması sebebiyle herkes tarafından örnek gösterilip seviliyor. Kaliteli ayakkabı fiyatlarının 300 liranın üzerinde seyretmesi sebebiyle kaliteli ayakkabıları yırtılanlar ise yenisini almak yerine fiyatları 7 lira 50 kuruşla 20 lira arasında değişen fiyatlarda tamir ettirmeyi tercih ediyor.


Bu işi üç kuşaktır yaptığını ifade eden Metin Ertokat, "45 yıldır özel ayakkabı ve tamir işleri yapıyorum. Son iki yıldır vatandaşlar tamir işlerine ağırlık gösteriyor. Bunun iki sebebi var, insanlar artık kalitesiz Çin mallarına rağbet göstermiyor. Kaliteli ayakkabı alıp yırtılınca tamir ettiriyor. İkincisi ise son yıllarda ayakkabı fiyatlarının artması, son iki yıla kadar kimse ayakkabı tamir ettirmeye getirmezdi. Şimdi işleri yetiştirmekte zorlanıyoruz. Mudanya'da beni tanımayan yoktur. Bizim işte kalifiye eleman sıkıntısı var, kimse de bu mesleği tercih etmiyor. İş çok ama çalışacak eleman yok, eleman varsa almaya hazırım. Ayakkabı tamirini 7 lira 50 kuruş ila 20 lira arasında değişen fiyatlarla yapıyorum. Özel ayakkabıları ise 80 ila 90 lira arasında satıyorum" dedi. - BURSA

Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kızını kurtarmak için peşinden koşan annenin yüreği ağzına geldi
Nijer'de askeri üsse saldırı: 73 ölü 20 bin TL'lik altın çaldılar, "Zevk için yaptık" dediler Yılmaz Vural: Fenerbahçe'de çalışma umutlarımı kaybetmiş değilim

Son Dakika Haberleri
16:13 İnegöl Belediyespor Fenerbahçe'yi ağırlıyor - Son Dakika
16:13 Eşini sopayla darbedip boğarak öldüren koca gözaltına alındı - Son Dakika
16:12 Yılın en iyi radyo programı ödülü, Radyospor'un! - Son Dakika
16:12 Şırnak'ta 13 yaşındaki çocuk okul yolunda ölü bulundu - Son Dakika
16:08 Bölge Adliye Mahkemesi ile iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
15:02 20 bin TL'lik altın çaldılar, "Zevk için yaptık" dediler - Son Dakika
14:23 Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı - Son Dakika
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Son Dakika
10:58 Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını üstlendi - Son Dakika
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 16:15:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel) 45 yıldır ayakkabı tamir ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]