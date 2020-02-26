(Özel) 5 tonluk bu kaya âdetâ uçuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) 5 tonluk bu kaya âdetâ uçuyor - Son Dakika

(Özel) 5 tonluk bu kaya âdetâ uçuyor

6 saat önce

Kazdağları içinde bir grup dağcı tarafından keşfedilen ve "uçan kaya" diye adlandırılan 5 tonluk kaya görenleri şaşkına çeviriyor.

(Özel) 5 tonluk bu kaya âdetâ uçuyor, System.String[]

Kazdağları içinde bir grup dağcı tarafından keşfedilen ve "uçan kaya" diye adlandırılan 5 tonluk kaya görenleri şaşkına çeviriyor.


Kazdağları'nda çeşitli faaliyetler düzenleyen Keşif Yolcuları tarafından keşfedilen ve yaklaşık ağırlığı 5 don olan kaya görenleri şaşırtıyor. Üç küçük taş üzerinde adeta uçarcasına bir görüntü veren uçan kaya görenleri şaşkına çeviriyor. Bölgede toprak erozyonu sebebiyle bir büyük ve üç küçük taşın kombinasyonundan oluşan uçan kaya, yük ve denge oranları ile görenleri şaşkına çeviriyor. Keşif Yolcuları tarafından keşfedilen ve ismine uçan kaya denilen doğal güzellik daha şimdiden doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekmeye başladı. - BALIKESİR

Kazdağları, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:22 Kaynak: İHA
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