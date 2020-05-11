(Özel) 50 gün sonra ilk müşterisini alan berber:

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berberler ve kuaförler, hizmete başladı. Berberlerin açılmasıyla sabahın ilk saatlerinde gelen müşteriler hijyen kuralları kapsamında tıraşlarını olurken berber İlhan Karaderili, "Sosyal mesafeyi koruyamıyoruz" dedi.



Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berberler ve kuaförler 50 gün sonra iş başı yaptı. Kontrollü normalleşme kapsamında açılan berberler ilk müşterilerini almaya başladı. Sabah 09.00 itibariyle açılan berberler randevu usulü gelen ilk müşterilerini tıraş etti. İçeriye ilk girişlerinde sıcak bir şekilde karşılanan müşterilere dezenfektan ve maske verildi. Berberlerde bir koltuğun boş bırakılarak sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü. Hijyen kurallarına oldukça dikkat edildiği gözlenirken, tıraşı biten müşterilerin kurulaması tek kullanımlık havlu ile yapıldı. Ayrıca makas ve tarakların ise sterilize olması amacıyla UV lambalı sterelize makinesine konulduğu görüldü.



"Biz şu an sosyal mesafemizi koruyamıyoruz"



50 gün sonra ilk müşterisini alan berber İlhan Karaderili, "Dükkanımızı ona göre dizayn ettik. Üçüncü koltuğumuzu kaldırdık, arkadaşı karşı tarafa yönlendirdik. Mümkün mertebe sosyal mesafeye dikkat etmeye çalışıyoruz. İçeride müşteri bekletmiyoruz, ağda için mecburen maskeyi çıkartıyoruz. İlk gelen müşterileri dezenfektan ve maske vermeye çalışıyoruz ama maske sınırlı durumda. Biz şu an sosyal mesafemizi koruyamıyoruz. Koltuktakilerle böyle bir şansımız yok. Onun dışındakilerle korumaya çalışıyoruz. Fazlalıklar var, tek kullanımlık ağda temin edemiyoruz. Eksikler var ama zamanla tamamlayacağız. Makas ve taraklarımızın yedekleri var. Bir müşterinin işi bittikten sonra ultraviyole ışın olan makinemiz var onun içerisinde koyuyoruz. Diğerinin işi bitene kadar orada kalıyor" dedi. - İSTANBUL