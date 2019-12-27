(Özel) 500 yıllık zeytin ağacı 25 bin lira - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) 500 yıllık zeytin ağacı 25 bin lira - Son Dakika

(Özel) 500 yıllık zeytin ağacı 25 bin lira

7 saat önce

Manisa'da bir fidancılık firması, imara açılan alanlardan sökülen 60 ila 500 yaşındaki zeytin ağaçlarını kesilmekten kurtarıp bakımlarını yaparak, yeni bir gelir kapısı oluşturdu.

(Özel) 500 yıllık zeytin ağacı 25 bin lira, System.String[]

Manisa'da bir fidancılık firması, imara açılan alanlardan sökülen 60 ila 500 yaşındaki zeytin ağaçlarını kesilmekten kurtarıp bakımlarını yaparak, yeni bir gelir kapısı oluşturdu. Yaşına ve şekline göre 2 bin 500 lira ila 25 bin lira arası değişen fiyatlarla satışa sunulan zeytin ağaçları, alışveriş merkezleri, site ve villaların bahçelerini süslüyor.


Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir fidancılık firması, imar geçen alanlardan kesilmekten kurtardığı ağaçları sökerek, 2 bin 500 lira ila 25 bin lira arası değişen fiyatlarla satıyor. Odun olmaktan kurtardığı zeytin ağaçlarını özel yöntemlerle tesise taşıyan işletme, zeytin ağaçlarının uzun yıllar bakımını yapıyor. Adeta yeniden hayat verdiği en genci 60, en yaşlısı 500 yıllık olan zeytin ağaçları yaşına ve şeklinde göre satışa sunuluyor. Meyve de veren zeytin ağaçları alışveriş merkezleri, site ve villaların bahçelerini süslüyor.


Ağaçların kesilmesine ve yok olmasına kesinlikle karşı olduklarını, çiftçilerden kesinlikle zeytin ağacı almadıklarını kaydeden Manisa Fidan işletme sahibi Erhan Atılgan, "Peyzaj ve süs bitkileri üretimi yapıyoruz. Son yıllarda 5-6 yıldır Türkiye'de zeytin ağaçları moda oldu. Biz bu ağaçların kesilmesine ve yok olmasına kesinlikle karşıyız. Bizim bu elimizde olan zeytin ağaçları ruhsatı alınmış inşaat sahalarından sökülüp firmamıza getirilmiştir. Onun dışında biz çiftçilerin söküp firmamıza getirdiği zeytin ağaçlarını kesinlikle almıyoruz. Şirketimizde bunların faturaları da mevcuttur. Maalesef çeşitli şekilde inşaat ruhsatına ya da imara açılmış yerler var. Oradaki zeytin ağaçlarını bu şekilde değerlendiriyoruz. Tekrar yaşatıyoruz. Zeytin ölmeyen bir ağaç. Bunları alışveriş merkezlerinde, siteler, villalarda şahıslar bahçelerine koyuyorlar. Tekrar yaşıyorlar. Bize geldikten sonra bunlar 3 veya 4 yıl içerisinde bu şekli alıyor. Fiyatlar da değişkenlik gösteriyor" diye konuştu.


500 yıllık zeytin ağacını 25 bin liradan satışa sunduğunu kaydeden Atılgan, "En yaşlısı bizde 500 yıllık ağaç olduğunu tahmin ediyoruz. 500 yıllık ağacın fiyatı 20-25 bin lira arasında değişiyor. Ortalama fiyatlar 2 bin 500 liradan başlıyor, yukarıya doğru gidiyor. Bu fiyatlar zeytinin yaşına ve şeklinde göre değişiyor. Her yıl en az üç kere periyodik zamanlarda buduyoruz. Bunların devamlı sulamasını yapıyoruz. Aldıktan sonra da çok bakım gerektirmiyor. Zeytin çok bakım isteyen bir bitki değil. Yaz aylarında bunların ilaçlamaları oluyor. Bunlara çeşitli böcek ve haşereler geliyor. Bunların da ilaçlamalarını yaz aylarında periyodik olarak yapıyoruz" dedi. - MANİSA

Şehzadeler, Manisa, Zeytin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:17 Kaynak: İHA
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