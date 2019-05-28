Son Dakika Haberleri: (Özel) 7 bin yıllık Bitlis'in gece görüntüsü göz kamaştırıyor

(Özel) 7 bin yıllık Bitlis'in gece görüntüsü göz kamaştırıyor

2 saat önce

Yaklaşık 7 bin yıllık bir şehir olan Bitlis'in gece çekilen görüntüsü göz kamaştırıyor.

(Özel) 7 bin yıllık Bitlis'in gece görüntüsü göz kamaştırıyor, System.String[]
Yaklaşık 7 bin yıllık bir şehir olan Bitlis'in gece çekilen görüntüsü göz kamaştırıyor.

Gerek coğrafi yapısı gerekse tarihi dokusuyla adete bir açık hava müzesi olan Bitlis'in gece görüntüsü tabloları aratmıyor. Özellikle yabancı turistlerin ilgisini çeken Bitlis ve tarihi eserleri, gündüz olduğu gibi gece de görülmeye değer. Hanları, hamamları, camileri, medrese ve tarihi evleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Bitlis, özellikle sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Türkülere ve destanlara konu olmuş Bitlis tarihinde önemli bir yer tutan Tarihi Sinema Yokuşu da 'Sokak Sağlıklaştırma' projesi kapsamında aslına uygun olarak yenilenip vatandaşların hizmetine sunuldu.

'Kadim Kent Kimliğine Kavuşuyor' sloganı ile başlatılan 'Sokak Sağlıklaştırma' projesi kapsamında çarşı merkezinin bir kısmı tarihe uygun olarak giydirildi.

Bu yıl aynı proje kapsamında çarşının geri kalan diğer kısmının da aynı şekilde tarihe uygun olarak tasarlanacağı bildirildi. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:52 Kaynak: İHA
Bitlis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu Binali Yıldırım "çaldılar" çıkışıyla ilgili açıklama yaptı: Mecburdum Suriyeliler, şehrin göbeğinde satırlarla birbirine girdi! Dehşet anları kamerada Cani baba,14 yerinden bıçakladığı kızının başında oturup sigara içmiş!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 11:57:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Özel) 7 bin yıllık Bitlis'in gece görüntüsü göz kamaştırıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]