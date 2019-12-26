(Özel) 70 senedir keçi derisini 'mest' ediyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam (Özel) 70 senedir keçi derisini 'mest' ediyor - Son Dakika

(Özel) 70 senedir keçi derisini 'mest' ediyor

6 saat önce

Manisa'da babadan kalma mestçilik mesleğini çocuk yaşlardan itibaren sürdüren 82 yaşındaki Haluk Kesimli, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

(Özel) 70 senedir keçi derisini 'mest' ediyor, System.String[]

Manisa'da babadan kalma mestçilik mesleğini çocuk yaşlardan itibaren sürdüren 82 yaşındaki Haluk Kesimli, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor. Dört metrekarelik dükkanında 70 yıldır keçi derisini işleyerek mest yapan Kesimli, kentin son mest ustası olarak zamana direniyor.


Manisa'nın Şehzadeler ilçesi tarihi Bit Pazarındaki dört metrekarelik dükkanında 70 yıldır keçi derisini işleyerek babasından öğrendiği mestçilik mesleğini sürdüren 82 yaşındaki Haluk Kesimli, ilerleyen yaşına rağmen çalışma azmi ile dikkat çekiyor. Özellikle kış aylarında yaşlıların soğuktan korunmak ve abdest alımını kolaylaştırmak için ayaklarına giydikleri mestleri üreten Kesimli, zamana karşı direniyor. Sabahın erken saatlerinde açtığı dükkanında çeşitli ayak ölçülerine uygun mest üretimi yaparak satışa sunan Kesimli, müşterilerinden gelen taleplere de cevap veriyor.


"Severek yapıyorum, o yüzden zor olmuyor"


Çocuk yaşlardan itibaren babasının yanına gelerek mesleği öğrendiğini ve bu yaşına kadar bir daha da hiç bırakmadığını dile getiren Kesimli, "1959 yılında askere gidene kadar babamla birlikte çalıştık. Askerden geldikten sonra babam mesleği bırakınca ben devam ettim. İlk olarak sayacılık ve ardından mest yaparak buralara kadar getirdik. Meslekten çekilecektim ama eşim vefat edince ben de yalnız kaldım. Yine işime döndüm. Severek yaptığım için zor olmuyor. Üzülüyorum. Meslek bitti. Burada kaç tane mestçi vardı. Hep birer birer çekildi. Çünkü belli bir mevsimde daha çok çalışıldığı için kazanç yönünden yeterli olmadı sanırım. Allah'a şükür hiç parasız kalmadım. Belki zengin olamadık ama parasız da kalmadık" diye konuştu.


Emekliliğinin ardından mesleğini hobi olarak sürdüren sağlığı el verdiği müddetçe de mesleğini sürdüreceğini kaydeden Kesimli, "Sağlam deri kullanıyorum. Piyasada satılan hazır mestler koyun derisinden yapılma ama ben keçi derisi kullanıyorum. Mesti yaklaşık 12 lira ila 15 lira arasında satıyorum. Kesiyorum, dikiyorum, kalıba çakıyorum ve boyuyorum. Baya bir emekte var tabi. Memnunum yani. Senenin belli zamanlarında daha çok çalışıyorum. Emekliyim. Aynı zamanda hobi gibi yapıyorum. Parasal yönden Allah'a şükür maaşımız yetiyor. Bunu da ek olarak yapıyorum artık. Kahve köşesinde oturmaktansa burada faydalı olmak hoşuma gidiyor" diye konuştu. - MANİSA

Şehzadeler, Manisa, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şeyma Subaşı'dan aylar sonra gelen itiraf: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım
Hırsızlar telefonunu çalmak istedikleri turisti çocuğuyla birlikte yerde sürükledi Fatih'te hırsız dehşeti: O anlar kamerada Hamile eşinin internette arattığı şeyi görünce 9 yerinden bıçakladı

Son Dakika Haberleri
16:46 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul Projesi açıklaması Açıklaması - Son Dakika Haber
16:46 Bank Asya Şube Müdürü FETÖ'den tutuklandı - Son Dakika Haber
16:42 Sarıkamış'ta sit alanında kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı - Son Dakika Haber
16:41 Çanakkale'de 82 mülteci yakalandı - Son Dakika Haber
16:38 Yılbaşında insanları zehirleyeceklerdi, jandarma yakaladı - Son Dakika Haber
16:29 Pompalı tüfekle bastığı birahanede kadın garsonu öldüren zanlı cezaevinde intihar etti - Son Dakika Haber
16:05 İstanbul'da silahlı saldırganlar 250 bin euro'yu gasp etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 16:51:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel) 70 senedir keçi derisini 'mest' ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]