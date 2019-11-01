(Özel) 86 yaşındaki ayakkabı tamircisi, tükenmeye yüz tutmuş mesleğiyle direniyor

Devrek'te yaşayan 86 yaşındaki ayakkabı tamir ustası zamana direnip mesleğini sürdürmeye çalışıyor. Çok uygun fiyatlara ayakkabı tamir eden Fahrettin Saraç, "Gereğinden fazla para alırsam Allah bana hesabını sorar" diyerek adeta insanlık dersi veriyor.



Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki ayakkabı tamir ustası Fahrettin Saraç kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasına giren ayakkabı tamirciliğini ilerlemiş yaşına rağmen sürdürmeye çalışıyor. 1945 yılında babasının mesleğini seçen ve o günden bu yana ayakkabı tamirciliği yapan tecrübeli usta devam ettirdiği meslek ile ilgili şunları söyledi:



"1945 yılında baba mesleği olan ayakkabı tamirciliğine başladım. O yıllarda Devrek'te bu iş iyi para kazandırıyordu. İlçemizde ayakkabı tamirciliği yapan yaklaşık 100 tezgah vardı sebebi ise o zamanlar madenlerde çalışan işçilere ve askeriyeye potin imal edip satıyorduk. Şimdiki gibi teknoloji mi vardı o yıllar? Karnımız doyuyordu. Şimdi teknoloji ilerledi bizim meslekte bitme aşamasına geldi. Eskiden vatandaş gelirdi yıpranmış ayakkabısına kösele yaptırır öyle giyerdi. Şimdi ise yırtık ve söküklerle işimizi yürütmeye çalışıyoruz. Yine de şükür. 50 kuruşa, 1 liraya tamirat yapıyorum. Fazla para alırsam Allah bana hesabını sorar. Devrek'te bu işi yapan bir elin parmaklarını geçmez eskisi gibi çırak falan da yetişmiyor. Yani sizin anlayacağınız tükenmeye yüz tutmuş meslekler arasına bizim bu meslekte giriyor yavaş yavaş." - ZONGULDAK