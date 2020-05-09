(Özel) 90 gündür arabada yaşayan engelli kadın ve oğlu sıcak yuvalarına kavuştu - Son Dakika

90 gündür oğlu ile arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın sıcak yuvalarına kavuştu. Ramazan ayında iftarlarını yeni evlerinde yapan aile yardım edenlere teşekkür etti.



Küçükçekmece'deki evlerinden çıkartıldıkları için Maltepe Sahil'de bulunan karavan parkındaki arabalarında 90 gündür yaşan 82 yaşındaki engelli Ummuhan Karakaya ile oğlu Ümit Aslan'a yardım eli uzandı. Karavan parkındaki araçlarında zor şartlarda yaşayan aileye devlet kurumları ile yardım severler sahip çıktı. Anne ile oğluna ev tutulup içine eşya yerleştirildi. Yemek yardımı da yapılan aile Ramazan ayında iftarlarını sıcak yuvalarında açtı.



Yardım edenlere teşekkür eden Ümit Aslan, "Allah razı olsun bizi arabadan aldılar ev tuttular getirdiler sağ olsunlar. Çok güzel yaptılar sıcak yuvamız var kombimiz yanıyor. Şu anda ortam sıcak Allah razı olsun kendilerine minnettarız. Bize böyle bir imkan sağladıkları için. Yaklaşık üç gündür evimizdeyiz. Yemeğimiz var, yapabiliyoruz çayımızı demledik. Niyetinizi açtık. İmkanımız doğrultusunda kendi yemeğimizi kendimiz yapabiliyoruz. Tabii dışarıdan da yemek geliyor sağ olsunlar" dedi. - İSTANBUL