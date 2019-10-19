Son Dakika Haberleri: (Özel) 90'lık çınar, terzilik mesleğini sürdürmeye çalışıyor
Son Dakika Yaşam (Özel) 90'lık çınar, terzilik mesleğini sürdürmeye çalışıyor

(Özel) 90'lık çınar, terzilik mesleğini sürdürmeye çalışıyor

32 dakika önce

Devrek'te yaşayan 90 yaşındaki Ahmet Esen, terzilik mesleğini sürdürmeye çalışıyor.

(Özel) 90'lık çınar, terzilik mesleğini sürdürmeye çalışıyor, System.String[]

Devrek'te yaşayan 90 yaşındaki Ahmet Esen, terzilik mesleğini sürdürmeye çalışıyor.


Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 70 yıldan bu yana terzilik yapan 90 yaşındaki Ahmet Esen isimli terzi ustası, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürmeye devam ediyor. Esen, Devrek şehir merkezindeki küçük dükkanında mesleğini icra etmeye çalışıyor. Uzun yıllar geçmesine rağmen halen işini severek yaptığını ve işinden memnun olduğunu ifade eden Ahmet Esen, "Bu mesleğe çok küçük yaşlarda başladım ve bu dükkanı da 1948 yılında açtım. Baba mesleği kasaplık ama ben bu mesleği tercih ettim. Eskiden bu işin bir değeri vardı gerçi bizim zamanımızda takım elbise falan yoktu daha sonra yapılmaya başlandı takım elbiseler falan. Uzun yıllar oldu takım elbise dikmeyeli teknoloji ile birlikte bizim sanat da bitti. Ben buraya zaman geçirmek için geliyorum. Vatandaşların söküğünü, yırtığını dikiyorum, yaşım ilerledi ama hala ipliği iğneye saplıyorum. Makinemi çalıştırabiliyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK

Ahmet Esen, Zonguldak, Devrek, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:14 Kaynak: İHA
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