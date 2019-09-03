Son Dakika Haberleri: (özel) Açıkta kalan okul birincisi öğrenci, hakkını yargıda arıyor
Son Dakika 3. Sayfa Haber

(özel) Açıkta kalan okul birincisi öğrenci, hakkını yargıda arıyor

2 saat önce

Kayseri'nin Develi ilçesinde okuduğu Anadolu İmam Hatip Lisesini okul birinciliği ile tamamlayan öğrenci Fehmi Aydın, üniversite tercihlerinden hiçbiri gelmeyince ÖSYM'ye dilekçe ile itiraz etti.

(özel) Açıkta kalan okul birincisi öğrenci, hakkını yargıda arıyor, System.String[]

Kayseri'nin Develi ilçesinde okuduğu Anadolu İmam Hatip Lisesini okul birinciliği ile tamamlayan öğrenci Fehmi Aydın, üniversite tercihlerinden hiçbiri gelmeyince ÖSYM'ye dilekçe ile itiraz etti. ÖSYM'den okul yönetimi tarafından 'okul birincisi' olduğunu bildirmediğine dair gelen cevap ile hayalleri yıkılan okul birincisi öğrenci Fehmi, hakkını yargıda arıyor.


Develi'de bir Anadolu İmam Hatip Lisesinden mezun olan öğrenci Fehmi Aydın okulunu birincilikle tamamladı. Aydın, 2019 YKS Tercih Dönemi'nde okul birincisi olarak tercihte bulundu. Aydın, okul birinciliği kontenjanı taban puanlarına göre birinci sıradaki hayali olan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve altıncı sıradaki boş kontenjan olan Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dahil tüm tercihleri yaptı. Boş kontenjan olmasına rağmen yerleşemeyen Aydın, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'na itiraz dilekçesi yazdı. ÖSYM Daire Başkanı V. Gürsel Yumurtacı imzalı cevapta öğrenci Aydın'ın başvurusu üzerine yapılan incelemede, 2019 YKS döneminde ortaöğretim kurumu tarafından 'okul birincisi' olarak bildirilmediğinin tespit edildiği, merkez tarafından yapılacak herhangi bir işlem olmadığı ifade edildi.


Okul birincisi ama tercihlerden hiçbiri gelmedi


Kayseri 2. İdare Mahkemesi Başkanlığı'na velisi olarak annesi Hava Aydın ile birlikte başvuran mağdur öğrenci Fehmi Aydın, "Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Okulumu okul birincisi olarak tamamladım. Tercihimi de okul birinciliği kontenjanlarına dayanarak yaptım. Hedefim ve hayalim Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesiydi. Okul birinciliği kontenjanı kesin olarak geliyordu. Tercihler açıklandığında okul yönetimi tarafından okul birinciliğim ÖSYM'ye bildirilmediği için açıkta kaldım. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi kontenjan olarak 276 puanla tercihleri kapatmış, ben de 308 puan aldım, oranın kesin olarak geleceğini bekliyordum. Diğer tercihleri de yaptım boş kontenjan olan yerler vardı ama buna rağmen bir yer gelmedi, şuanda açıktayım" diye konuştu.


ÖSYM: "Okul birinciliğin sistemde görünmüyor"


ÖSYM'den gelen cevap ile bir kez daha hayalleri yıkılan Aydın, "ÖSYM'ye itiraz dilekçesi gönderdik, altıncı tercihim olan Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okul birincisi kontenjanı boş olduğu için dilekçeyi ona göre yazdık. Bizim okula sordum okul 'biz okul birinciliğini sistemde onayladık' dedi, ÖSYM'ye gönderdiğim itiraz dilekçesine cevap geldi. Gelen cevapta hatanın okul yönetiminde olduğu, ÖSYM'de bir sıkıntı olmadığı, kurum tarafından okul birincisi olarak bildirilmediğinin tespit edildiği ifade edildi. Ben 12 yıl okuduğum ve hayalini kurduğum üniversiteyi kazandığım halde açıkta kaldım" ifadelerini kullandı.


Öğrenci hakkını mahkemede arıyor


Davacı Aydın, Kayseri 2. İdare Mahkemesi Başkanlığı'na başvurarak "Söz konusu idari işlemin düzeltilerek mağduriyetinin giderilmesi için işbu davayı açma zarureti doğmuştur. Okul birincilik hakkımın sistem üzerinden düzeltilerek Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi bölümüne yerleştirilmek için işlemlerin yapılmasını mahkemenizden talep ederim" dedi. - KAYSERİ

Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Müjdat Gezen sitem etti: Espri yapıyorsun şafak sökmeden evine polisler geliyor
TBB Başkanı Feyzioğlu: HSK bugün değişsin dolar 2 lira düşer İlçeyi ayağa kaldırmıştı! Mezarlıktan gelen sesin gizemi çözüldü (Özel) Eşini 15 yerinden bıçakladı ilk duruşmada tahliye oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 16:14:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (özel) Açıkta kalan okul birincisi öğrenci, hakkını yargıda arıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]