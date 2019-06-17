Son Dakika Haberleri: (Özel) Adalar'da 30 derecede faytona koşturulan atlar yürekleri sızlatıyor
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(Özel) Adalar'da 30 derecede faytona koşturulan atlar yürekleri sızlatıyor

1 saat önce

Adalar'da faytonlarda kullanılan atların çektiği çile yürekleri dağlıyor.

(Özel) Adalar'da 30 derecede faytona koşturulan atlar yürekleri sızlatıyor, System.String[]
Adalar'da faytonlarda kullanılan atların çektiği çile yürekleri dağlıyor. Haziran sıcağında yokuş çıkan atların durumları havadan görüntülendi.

Adalar'da faytonda kullanılan atların dramı bitmiyor. Ticari amaç uğruna haziran sıcağında dik yokuşlarda fayton çektirilen atlar, artan iş yükü nedeniyle ölümle burun buruna. Turistler uzun kuyrukta seferden dönecek faytonu beklerken, o seferlerde kullanılan atların durumu ise yürekleri dağlıyor.

Atların sıcak havada koşturulmasına tepki gösteren Şükran Özdemir, "Hayvanlara yazık, ağzı, dili yok sıcakta hayvanlara eziyettir. Önceden biz de biniyorduk ama artık binmiyoruz" dedi.

Mevlüt Özdemir ise, "O hayvanların sırtından para kazanıyor ama hayvanlara eziyet çektiriyor. Belki karnı aç, belki susuz koşturuyor. Tabii ki ekmek paranı kazanacaksın ama hayvana da bakacaksın" şeklinde konuştu.

Atların gün içinde mesaisinin bitmesinin ardından götürüldüğü fayton park ve atlar ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:51 Kaynak: İHA
Adalar, Güncel
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