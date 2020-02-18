(Özel) Adalar'da gün batımı hayran bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Adalar'da gün batımı hayran bıraktı - Son Dakika

(Özel) Adalar'da gün batımı hayran bıraktı

7 saat önce

İstanbul'da bulunan adalarda gün batımının havadan çekilen görüntüsü kendine hayran bıraktı.

(Özel) Adalar'da gün batımı hayran bıraktı, System.String[]

İstanbul'da bulunan adalarda gün batımının havadan çekilen görüntüsü kendine hayran bıraktı. Kızıla bürünen güneşin denizin üstünde battığı anlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.


İstanbul'un en güzel ve doğal manzaralarından birine sahip olan adalarda gün batımı eşsiz görüntülere sahne oldu. Havadan çekilen görüntülerde Büyükada'nın tepesinde bulunan yangın gözetleme kulesi gün batımı manzarası eşliğinde masalsı görüntüler oluşturdu. Kızıla bürünen gökyüzünde denizin üzerinde batan güneş ise izleyenleri kendine hayran bıraktı. Gün batımı ile masmavi deniz gökyüzünün rengini alarak adeta kızıla boyandı. Adalar manzarasında bir çok profesyonel fotoğrafçı ise gün batımını çekmek için Maltepe ve Kartal sahillerine geliyorlar. - İSTANBUL

İstanbul, Adalar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:23 Kaynak: İHA
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