Son Dakika Haberleri: (ÖZEL) Adam Szalai'nin menajeri Oliver Fischer'den Trabzonspor açıklaması
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(ÖZEL) Adam Szalai'nin menajeri Oliver Fischer'den Trabzonspor açıklaması

32 dakika önce

özel açıklamalarda bulundu.

(ÖZEL) Adam Szalai'nin menajeri Oliver Fischer'den Trabzonspor açıklaması, System.String[]
özel açıklamalarda bulundu. 
Çıkan haberleri doğrulayan ve Trabzonspor'dan kendilerine bir teklif olduğunu ifade eden Oliver Fischer, "Macaristan Milli takım kaptanı olarak, Adam Szalai, Macaristan'ın Avrupa Şampiyonası elemelerinde Galler ve Azerbaycan maçlarına odaklanmış durumda. Trabzonspor, Türkiye'nin başarılı ve köklü kulüplerinden birisi. Ancak şu an için Szalai'nin transferi söz konusu değil. Eleme maçlarının ardından, önümüzdeki haftalarda Adam Szalai'ya farklı liglerden gelen tüm teklifleri değerlendirip, bir karar vereceğiz" şeklinde konuştu.


- Duisburg
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:09 Kaynak: DHA
Macaristan, Oliver, Trabzonspor, Spor
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