(ÖZEL) Adam Szalai'nin menajeri Oliver Fischer'den Trabzonspor açıklaması

özel açıklamalarda bulundu.
Çıkan haberleri doğrulayan ve Trabzonspor
'dan kendilerine bir teklif olduğunu ifade eden Oliver
Fischer, "Macaristan
Milli takım kaptanı olarak, Adam Szalai, Macaristan'ın Avrupa
Şampiyonası elemelerinde Galler
ve Azerbaycan
maçlarına odaklanmış durumda. Trabzonspor, Türkiye
'nin başarılı ve köklü kulüplerinden birisi. Ancak şu an için Szalai'nin transferi söz konusu değil. Eleme maçlarının ardından, önümüzdeki haftalarda Adam Szalai'ya farklı liglerden gelen tüm teklifleri değerlendirip, bir karar vereceğiz" şeklinde konuştu.
- Duisburg