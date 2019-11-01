(Özel) Afete uğrayan vatandaşların yüzü AFAD ile gülüyor

Muş İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, 1966-2019 yılları arasında deprem, heyelan, çığ ve kaya düşmesi gibi afetler nedeniyle zarar gören yapıların yerine 9 bin 779 konut ve 88 ahır yaptırarak, vatandaşların mağduriyetlerini gidermeye devam ediyor.



Edinilen bilgilere göre, Muş AFAD İl Müdürlüğü İyileştirme Şube Müdürlüğü, doğal afete uğrayan yapıları tespit ederek, vatandaşların mağduriyetini ortadan kaldırıyor. 1966 - 2019 yılları arasında zarar gören 9 bin 779 konut ve 88 ahırın yerine yeni yapı inşa ettiren AFAD İl Müdürlüğü, çeşitli afetler nedeniyle yaklaşık 260 civarında vatandaş için de yer seçimi çalışmalarını sürdürüyor.



2018-2019 yılı içerisinde 44 konut, 8 ahır bitirilirken, 21 konut ve 3 ahırın yapım çalışmaları ise devam ediyor. Merkez Savaşçılar köyüne bağlı Özdemirler mezrasında evi afete uğrayan ve AFAD İl Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden konut sahibi Sadullah Özdemir, konutunu 2019 yılı içerisinde teslim alacağını ve devlete teşekkür ettiğini söyledi. Konuta geçerek çığ tehlikesinden kurtulacaklarını anlatan Özdemir, "2017 yılında bizim üzerimize çığ düştü. Köy çığ altında kaldı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü buraya geldi. Şu anda 5 ev, 3 ahır AFAD ekipleri tarafından yapılmak üzere. Şu anda inşaat çalışmaları bitmek üzere ve çalışmalar devam ediyor. Bu yıl teslim alacağız. Memnunuz, Allah razı olsun devletimizden. Burası zaten çığ bölgesi, her yıl çığ düşüyor. Kar çok olduğu zaman kışın çığ tehlikesi yaşıyoruz. AFAD ekipleri bu konutları bize yapmasaydı, yine her sene bu çığ tehlikesini yaşayacaktık. Bu sene yeni evlerimize geçeceğiz, bir daha çığ tehlikesi altında kalmayız, yaşamayız o korkuyu. Allah razı olsun çok memnunuz, teşekkür ederiz" dedi. - MUŞ