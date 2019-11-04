Son Dakika Haberleri: (Özel) Ağacın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Ağacın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

(Özel) Ağacın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

7 saat önce

Eskişehir'de 30 yıllık bir ağacın devrilme anında altında geçen adam saniyelerle kurtulurken, olay güvenlik kameralarına yansıdı.

(Özel) Ağacın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu, System.String[]

Eskişehir'de 30 yıllık bir ağacın devrilme anında altında geçen adam saniyelerle kurtulurken, olay güvenlik kameralarına yansıdı.


Edinilen bilgilere göre olay, Tepebaşı İlçesi Yeşiltepe Mahallesi Gürbüzler sokakta meydana geldi. Yol kenarında bulunan ağaç, bilinmeyen bir sebeple birden devrildi. Bu esnada sokaktan geçmekte olan 67 yaşındaki Ahmet Yıldırım, saniyelerle ağacın altından kalmaktan kurtuldu. Ağacın devrilme anı ise bölgede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Olayın arından İHA mikrofonlarına konuşan Ahmet Yıldırım, saniyelerle ağacın altında kalmaktan kurutulduğunu ifade ederek, "Sokakta karşıya geçtim. İki adım attım. Orada ağaca kamyon çarpmış diye biraz bakındım. İki adım ileri attım sonra ağaç yıkıldı. Belki üzerime gelecekti. Saniyeler ile kurtulduk" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Ahmet Yıldırım, Eskişehir, Yeşiltepe, Tepebaşı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:13 Kaynak: İHA
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