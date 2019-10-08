Son Dakika Haberleri: (Özel) Ağlayan kuyumcu artık gülüyor
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Ağlayan kuyumcu artık gülüyor

(Özel) Ağlayan kuyumcu artık gülüyor

24 dakika önce

Bursa'da bir kuyumcunun camını satır ve balta ile kırarak 75 bin lira değerinde altın çalan hırsızlar yakalandı.

(Özel) Ağlayan kuyumcu artık gülüyor, System.String[]

Bursa'da bir kuyumcunun camını satır ve balta ile kırarak 75 bin lira değerinde altın çalan hırsızlar yakalandı. Hırsızların 3 ay önce de bir başka evden 72 bin dolar çaldıkları ortaya çıktı.


Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Çiftehavuzlar Mahallesi Muhtarı Mustafa Süleyman'a ait kuyumcuya gelen kimliği belirsiz 2 kişi, iş yerinin kepengini açtı. Hırsızlar elinde bulunan satır ve balta ile iş yerinin camlarını kırarak içeri girdi. İş yerindeki altınları yanlarında getirdikleri çuvala dolduran şüpheliler, vatandaşların kendilerini fark etmesi üzerine olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı gören vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ilk belirlemelere göre yaklaşık 75 bin TL değerinde altın çalındığını bildirdi.


Olaydan sonra polis ekipleri şahısları yakalamak için çalışmalara başladı. Olay yeri güvenlik kameralarını inceleyen Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, şahısların daha önce bacadan girdikleri evin kasasını patlatarak 72 bin dolar çalan H.E. (32) ve E.D. (42) olduğunu fark etti. Yapılan çalışmalar neticesinde SÖS ekipleri, H.E. ve E.D.'yi, Nilüfer ilçesinde saklandıkları evde üzerinde 5 bin lira para ve kuyumcudan çaldıkları altınlarla birlikte yakaladı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, altınlar ise gözü yaşlı kuyumcuya teslim edilmek üzere Kuyumcular Odası Başkanlığı'na teslim edildi. - BURSA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:08 Kaynak: İHA
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