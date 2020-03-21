(Özel) Ahmed Şemseddin Karahisari'nin kabri bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Ahmed Şemseddin Karahisari'nin kabri bulundu - Son Dakika

(Özel) Ahmed Şemseddin Karahisari'nin kabri bulundu

6 saat önce

15'nci yüzyılın önemli isimlerinden Yavuz Sultan Selim'in veziri İshak Cemaleddin Karamani Türbesi'nin içler acısı hali yürekleri yaktı.

(Özel) Ahmed Şemseddin Karahisari'nin kabri bulundu, System.String[]

15'nci yüzyılın önemli isimlerinden Yavuz Sultan Selim'in veziri İshak Cemaleddin Karamani Türbesi'nin içler acısı hali yürekleri yaktı. Ahmed Şemseddin Karahisari'nin kabrinin bulunduğu türbenin bakımsızlıktan dökülen sıvaları ise onarılmayı bekliyor.


İstanbul Sütlüce'de bulunan 15'nci yüzyılın önemli Şeyhlerinden Yavuz Sultan Selim'in veziri İshak Cemaleddin Karamani'nin türbesinin son hali yürek sızlattı. İçler acısı halde olan Cemaleddin Karamani'nin türbesinin bakımsızlıktan dökülmüş sıvaları ise onarılmayı bekliyor. Perişan durumda olan türbenin bahçesinin içerisinde tavuklar ve ördekler geziyor. Ayrıca türbe bahçesinde bulunan mezar taşlarının zamana yenik düşerek silindiği de görülüyor. Öte yandan, türbe içerisinde bulunan halılar ve kabirlerin üzerine konulan imam sarığı ve tülbentler de dikkat çekiyor. Havadan çekilen görüntülerde yüksek binaların arasında kalan Cemaleddin Karamani'nin türbesinin etrafının ne kadar tahrip olduğu görülürken adeta büyük binaların arasında kaybolduğu da görülüyor.


"Burası çok kötü durumda acilen müdahale edilmesi gerekiyor"


Hazreti İshak Cemaleddin Karamani Halveti ile Hazreti Ahmed Şemseddin Karahisari ve diğer önemli zatların bulunduğu türbenin kötü durumda olduğunu aktaran Tarihçi, Yazar Mehmet Dilbaz, "Şuan Sütlüce'de Şeyh İshak Cemaleddin Karamani Hazretleri'nin türbesinin ve tekkesinin bulunduğu alandayız. Arkamızda bulunan alanda Şeyh İshak Cemaleddin Karamani Hazretleri'nin türbesi var. Kendisi 15'nci yüzyılın en önemli halveti Şeyhlerinden birisidir. Şeyh Hamdullah'ın talebesi olan bir hattat kendisi. Aynı zamanda Yavuz Sultan Selim'in kudretli veziri hat da Kanuni'nin ilk dönemdeki sadrazamı olan Piri Mehmet Paşa'nın da amcası. Kendisi dönemin en büyüklerinden İstanbul'da 3 yerde tekkesi var. Zeyrek, Fındıkzade ve Sütlüce'de var. Kendisi burada vefat ediyor. Bazı iddialara göre 1922 yılında kabri buradan Fındıkzade'deki Koruklu tekkesindeki hazinesine taşınıyor. Ama en azından uzunca bir süre burada kaldığı için makam olarak görebiliriz. Arkada 6 büyük Şeyh halifesi kabri var. Maalesef şuan burası çok kötü durumda. Acilen müdahale edilmesi gerekiyor. Sütlüce için önemli bir dini merkez aslında ama çok fazla kıymeti bilinmiyor. Arka tarafta da görebileceğiniz gibi hazinelerde çok kötü durumda hatta içerisinde tavukların ördeklerin gezdiği hale dönmüş. ve ne yazık ki pek çok kıymetli zatın bulunduğu bu yerde mezar taşları zamana yenik düşmüşler. Biz burada 2-3 gündür keşif yapıyoruz. O keşiflerde pek çok mezar taşını maalesef okuyamadık çünkü hepsinin üzerindeki yazılar silinmiş" dedi.


"Biz de harç taşımaya sıva yapmaya gönüllüyüz"


Türbenin içler acısı bir durumda olduğunu ama bulunduğu için çok sevindiğini aktaran Hattat Mahmut Şahin, "Kendime bir levha yazmak istediğim anda Halit Mestane diye bir arkadaşımız bana ulaştı. Tekkeyi bulduklarını araştırdıklarını hatta Akdeniz Üniversitesi'nden Necmi Atik'in bu konuyla alakalı kayıtlarının kendinde olduğunu söyleyince çok sevindim. Burada imam sarığı koymuşlar üzerlerine buradaki halveti şeyhi fakat arkada tülbent koyulanlar da buranın şeyhlerindendir. Yani türbenin etrafı pis. Burayı ilk bulduğumuzda çok sevindim. Çünkü böyle bir yerin kaybolduğu ile alakalı kayıtlar vardı. Ama tabi içler acısı bir durumda maalesef sıvaları dökülüyor. Buranın çok büyük bir işi yok. Belediye veya vakıflar kapsamında düşündüğümüz zaman çok büyük bir maliyeti yok. Taşların düzeltilmesi gerekiyor. Bir kadın hayırsever türbenin içerisini kendi çapında düzeltmiş. Allah razı olsun. Fakat dışının sıvaları dökülmüş o sıvaların yenilenmesi lazım. En azından bir horasan sıva yapılması lazım. Etrafının düzeltilip bir çit çekilmesi lazım. Yani çok büyük işler değil. Biz de harç taşımaya sıva yapmaya gönüllüyüz" diye konuştu.


"İnsanlar doğru bilgiye bu tabelalar sayesinde ulaşıyorlar"


Kaybolan alim, hattat, şairi gönüllü bulup tabela asarak bilgilendirme yaptığını söyleyen Halit Develioğlu, "Bizler İstanbul'da şuana kadar 105 noktaya gönüllü olarak bilgilendirme levhaları astık. Kaybolmuş birçok alimi, Allah dostunu, hattatı, şairi veya önemli bir ilim adamını kabrini çeşitli kitaplarla araştırarak keşif yapıyoruz. Daha sonra doğru bilgi haline getirip levhalarla asıyoruz. Buraya da Ahmed Şemsettin Karahisari ve İshak Cemaleddin Hazretleri'ni bundan 2 ay önce tabelasını asmıştık. İnsanlar doğru bilgiye bu tabelalar sayesinde ulaşıyorlar" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Yavuz Sultan Selim, Şemsi Tebrizi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:02 Kaynak: İHA

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