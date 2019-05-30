(ÖZEL) Ahmet Ürkmezgil: Abdullah Avcı bizim için en doğru tercihti

"3 yıllık görev süremiz boyunca Abdullah Avcı ile çalışmayı düşünüyoruz"

"İnşallah bir kaç gün içerisinde resmi imzamızı atıp, anlaşmayı sonuçlandırırız"

İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ - İSTANBUL/ DHA

Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Ahmet Ürkmezgil, 3 yıllık görev süreleri boyunca Abdullah Avcı ile çalışmak istediklerini belirterek, "İnşallah bir kaç gün içerisinde resmi imzamızı atıp, anlaşmayı sonuçlandırırız" dedi.

Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan Ürkmezgil, teknik direktör Abdullah Avcı ile ilgili yaşanan gelişmeleri şöyle aktardı;

"Abdullah Avcı, Başkan Fikret Orman'ın her zaman çok takdir ettiği ve istediği bir hocadır. Sürecin bu kadar uzamış olmasının sebebi belki iki tarafın birbirine yakıştırılması, ya da yönetimdeki arkadaşlarımızın zaten Abdullah Avcı'ya olan ilgileri ve alakaları olabilir. Ama bu süreçte resmi bir olarak hiçbir şekilde konuşmadık. Ayrıca Şenol Güneş hocanın da mukavelesinin bugün bittiğini sanıyorum. Abdullah Avcı, çok saygı ve sempati duyduğumuz Medipol Başakşehir Kulübü'nün hocası. Sürecin uzamasının sebebi de bu yüzden. Ama hep kendi planlarımız içerisinde vardı. Bir kaç gündür de görüşmeler yapıp mesafe almaya başladık, belli bir yere de getirdik. İnşallah bir kaç gün içerisinde resmi imzamızı atıp, anlaşmayı sonuçlandırırız diye düşünüyorum."

Abdullah Avcı ile 3 yıllık bir anlaşma sağlayacaklarının sinyallerini veren Ürkmezgil, "3 yıllık görev süremiz boyunca Abdullah Avcı ile çalışmayı düşünüyoruz. Bunu bütün arkadaşlarımıza da bildirdik. Bu kararı da oybirliğiyle aldık. Dolayısıyla her şeyiyle güzel başlayan, doğru başlayan bir gelişme yaşanıyor. İnşallah herkes için hayırlı olur. Hem Abdullah Avcı için, hem de Başakşehir ekibi için hayırlı olur" şeklinde konuştu.

Beşiktaşlı yönetici Ürkmezgil, son olarak şunları söyledi;

"Abdullah Avcı'nın prensipleri doğrultusunda bizi tercih etmesi, meseleyi karşılıklı daha kolay ve doğru yerde buluşturdu. Bizim de zaten hocamız gitmişti ve istediğimiz isim de Abdullah hocaydı. Abdullah Avcı bizim için en doğru tercihti. İki tarafında arzuları ve isteklerinin aynı yerde buluşmuş olması, işi çok sağlıklı bir şekilde götürdü. Mühim olan da sonunun sağlıklı olması. Gönül böyle arzu eder. İnşallah sonu da çok iyi gelecektir."

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