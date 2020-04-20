(Özel) AKM inşaatında korona virüse rağmen çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Yeni Atatürk Kültür Merkezi projesi kapsamında yapımına başlanan AKM binası yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına rağmen Taksim'de yükselmeye devam ediyor. Havadan görüntülenen alanda AKM'nin inşaatının büyük oranda tamamlandığı görünüyor.



10 Şubat 2019 tarihinde temeli atılan yeni AKM inşaatında önemli bir noktaya gelindi. Projenin küre şeklindeki tasarımı ile en dikkat çeken noktası olan oditoryumun, çelik konstrüksiyonu tamamlandı. Opera salonu alarak kullanılacak oditoryumun net şekilde ortaya çıktığı gözlemlendi. Havadan çekilen görüntülerde çalışmaların sürdüğü de görülüyor. Öte yandan korona virüs önlemleri kapsamında çalışan sayısının yeniden düzenlendiği öğrenildi. Ayrıca inşaatın 24 Aralık 2020 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. - İSTANBUL