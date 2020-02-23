Özel Aktif Hayat Tıp Merkezi açıldı
1 saat önce
Hayat Sağlık Grubu Bursa'ya değer katan sağlık yatırımlarına devam ediyor.
Hayat Sağlık Grubu Bursa'ya değer katan sağlık yatırımlarına devam ediyor. Hayat Sağlık Grubu bünyesinde katılan Özel Aktif Hayat Tıp Merkezi; Bursa protokolünün geniş katılım sağladığı törenle hizmete açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:48
Son Dakika Bursa'da mor ekmek üreten fırın, tanesini 10 liraya satıyor Kilogram değeri 2 milyon dolar olan "lazer çipi" ihracat yolunda Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'da 6 yapay zeka bilgisayarı bulunduğunu açıkladı Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunun açılışını bizzat yaptı