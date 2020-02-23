Özel Aktif Hayat Tıp Merkezi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Özel Aktif Hayat Tıp Merkezi açıldı - Son Dakika Ekonomi

Özel Aktif Hayat Tıp Merkezi açıldı

1 saat önce

Hayat Sağlık Grubu Bursa'ya değer katan sağlık yatırımlarına devam ediyor.

Özel Aktif Hayat Tıp Merkezi açıldı, System.String[]

Hayat Sağlık Grubu Bursa'ya değer katan sağlık yatırımlarına devam ediyor. Hayat Sağlık Grubu bünyesinde katılan Özel Aktif Hayat Tıp Merkezi; Bursa protokolünün geniş katılım sağladığı törenle hizmete açıldı.

Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:48 
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