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(Özel) Alacakları çilekleri kendileri topluyorlar

46 dakika önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çilek tarlasına gelen vatandaşlar, tarladan kendi elleri ile topladıkları çilekleri satın alıyor.

(Özel) Alacakları çilekleri kendileri topluyorlar, System.String[]
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çilek tarlasına gelen vatandaşlar, tarladan kendi elleri ile topladıkları çilekleri satın alıyor.

Alaplı'nın Aşağıdoğancılar köyünde atıl durumdaki araziyi kiralayarak 2 yılda tarım arazisine dönüştüren Alaplı Ziraat Odası, 20 dönümlük tarlaya dikilen çilekleri müşterilerine tarlada toplama imkanı sağlıyor. Hava koşullarının uygun olması ile üretimin verimli olduğu tarlaya akın eden vatandaşlar, dalından kendi elleriyle topladıkları çileği kilosu 8 liradan satın alıyor. Vatandaşlar, çilek toplarken ücretsiz olarak yiyebiliyor da.

Tarlaya çilek toplamaya gelen Şeref Çoşkun, insanların eskiye özlem duyduğunu belirterek, "Bizim böyle çilek bahçemiz olmadığı için buraya doğal ortamda çilek toplamaya geliyorum. Buraya geldiğimizde çocukluk hayalimize gidiyoruz. Buradaki çilekler organik olması ve aynı zamanda lezzetli oluyor. Sağlık bakımından sıhhatli oluyor. Buraya herkesin gelip görmesini

isterim" diye konuştu.

Ailesiyle çilek toplamaya gelen Halit Kaya da, çileği kendilerinin toplamasının ayrı bir güzelliği olduğunu söyledi.

Her gün tarlaya gelen müşterilerin kendi bahçesi gibi çilekleri manava gitmeden dalından topladığını anlatan Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu ise, "Oda olarak üç yıl önce önce başlattığımız tarladan kendin topla uygulamasına bahçesi olmayan vatandaşlarımızın dalından kendi elleriyle toplayarak satın alabilecekleri organik sebze bahçesine yoğun ilgi ile karşılaştık. Hafta sonları yüzlerce insan tarlaya gelerek, sebzesini toplayarak parasını ödedikten sonra evine gidiyordu. Yine aynı tarlanın 20 dönümüne organik çilek diktik. Çilek hasadı başladıktan sonra insanlar buraya çilek toplamaya gelmeye başladı. O kadar çok tarladan çilek toplamaya gelen insanlar var ki çilek yetişmiyor" diye konuştu. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:35 Kaynak: İHA
Zonguldak, Alaplı, Güncel
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