(Özel) Aldığı otları işleyip süpürge haline getiriyor - Son Dakika

Bursa'nın en işlek caddelerinden birisi olan Cumhuriyet Caddesi'nde süpürgecilik yaparak geçimini sürdüren Yakup Başak, 4 kuşaktır süpürgecilik mesleğini sürdürüyor.



Bu mesleğin geleceğiyle ilgili konuşan Başak, "Benim annem, babam hepsi bu işle uğraşırdı, bizim aile mesleğimiz budur. Otu köylüden alırız, işleriz ve süpürgeyi bu hale getiririz. Otu aldığımız zaman ayırırız, yapılan ve yapılmayacak olanlar vardır; taslak tutarız, süpürge haline getiririz. Eskiden çırak yetişiyordu, şimdi bu işi yapacak kişi bulamıyoruz. Çünkü sanat olarak bakmıyorlar. Kendi çocuklarım da biliyorlar ama yapmıyorlar. Eskiden babam ve ben evi bununla geçindirirdik ama bu zamanda maalesef geçindirmiyor. Satışlar eskiye göre çok düşük. Fiyatlar bugünün ekonomik şartlarına göre süpürgenin kalitesine göre değişiyor. 15 ila 35 TL arasında piyasa değeri var. Talep her zaman var, insanlar yaşadığı sürece, temizlik olduğu sürece talep olacak, lakin eskisi gibi bir talep yok. Yeni çıkan elektronik süpürgeler bizim işi biraz daha geriletiyor. Ailenin içinden gelen zevk ile yapılacak bir meslek. Hangi işi yaparsan yap saygı duyup zevk alacaksın. Babamdan ben devraldım, ama benden sonra yapacak kimse yok. Tahminime göre 20 seneye kadar bu meslek biter, köylü bittiği zaman hemen biteriz" ifadelerini kullandı. - BURSA