(Özel) Alışveriş merkezinde park yeri kavgası - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Alışveriş merkezinde park yeri kavgası - Son Dakika

(Özel) Alışveriş merkezinde park yeri kavgası

6 saat önce

Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezinde iki araç sürücüsü arasında park yeri kavgası yaşandı.

(Özel) Alışveriş merkezinde park yeri kavgası, System.String[]

Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezinde iki araç sürücüsü arasında park yeri kavgası yaşandı. Güvenlik görevlilerinin ayırmakta güçlük geçtiği kavgada taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.


Olay, geçtiğimiz cuma günü öğleden sonra Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 LE 8492 plakalı araç sürücüsü ile 34 BLN 403 plakalı aracın sürücüsü araç park etme yeri yüzünden birbirine girdi. Otoparkta iki sürçü de kattaki tek park alanına aracını park etmek istedi. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Alışveriş merkezinin güvenliklerinin ayırmakta güçlük çektiği kavgada sürücüler hafif yaralandı. Birbirlerine zarar veren sürücüler aynı zamanda sözlü tehditlerde de bulundu.


İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen polisler birbirinden davacı olan sürücüleri karakola götürdü.


Geçtiğimiz hafta aynı alışveriş merkezinde bir çocuğun bıçaklanmasıyla sonuçlanan başka bir kavga da meydana gelmişti. - İSTANBUL

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:21 Kaynak: İHA
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