Son Dakika Haberleri: (Özel) Alkol komasına giren kadın polisleri harekete geçirdi
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Alkol komasına giren kadın polisleri harekete geçirdi

(Özel) Alkol komasına giren kadın polisleri harekete geçirdi

1 saat önce

Esenyurt'ta bir kadının yol ortasında hareketsiz yattığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.

(Özel) Alkol komasına giren kadın polisleri harekete geçirdi, System.String[]

Esenyurt'ta bir kadının yol ortasında hareketsiz yattığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Polisi arayan şahıs, kadının ölmüş olabileceğini ifade etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gerçek ise sağlık ekiplerinin gelmesiyle ortaya çıktı. Yerde hareketsiz yatan şahısın alkol komasına girdiği öğrenildi.


Olay, dün 16: 00 sıralarında Osmangazi Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesinde meydana geldi. İş yerinden çıkan bir şahıs, yerde hareketsiz yatan bir kadın ile karşılaştı. Yerde yatan kadını kaldırmaya çalışan adam, kadının tepki vermemesi üzerine ölmüş olabileceğinden şüphelenerek polis ekiplerine haber verdi. Yerde hareketsiz yatan bir kadının ihbarını alan polis ekipleri hemen olay yerine geldi. Sağlık ekiplerini de haber veren şahıs, kadının başında bekledi. Olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin gelmesiyle gerçek ortaya çıktı. Yerde yatan şahısın alkol komasına girdiği ve 38 yaşında Rüya K. olduğu öğrenildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından kadın, ambulansa kaldırıldı. Yakınlarına haber verilen kadın, tedavisi için Esenyurt Devlet Hastanesine götürüldü. - İSTANBUL

Esenyurt, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:10 Kaynak: İHA
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