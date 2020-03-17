(Özel) Alkollü adam Esenyurt'ta ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Alkollü adam Esenyurt'ta ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

(Özel) Alkollü adam Esenyurt'ta ortalığı birbirine kattı

6 saat önce

Esenyurt'ta alkollü olduğu öğrenilen yabancı uyruklu bir adam metrobüs durağı kenarında üstünü başını çıkarıp çevreye rahatsızlık verdi.

(Özel) Alkollü adam Esenyurt'ta ortalığı birbirine kattı, System.String[]

Esenyurt'ta alkollü olduğu öğrenilen yabancı uyruklu bir adam metrobüs durağı kenarında üstünü başını çıkarıp çevreye rahatsızlık verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yabancı uyruklu olduğu öğrenilen adamı güçlükle göz altına aldı. Ambulansa bindirilen zanlı, polis nezaretinde hastaneye götürüldü.


Olay, Güzelyurt Metrobüs Durağı merdivenlerinde yaşandı. İddia göre alkolün dozunu kaçıran yabancı uyruklu adam rezillik çıkarınca polis ve ambulans çağrıldı. Bilinci yerinde olmayan alkollü adam, gelen polis ekiplerine de direndi. Polis tarafından güçlükle kontrol altına alınan zanlının elleri kelepçelendi. Alkollü adam, olay yerine gelen ambulansa polis nezaretinde güçlükle bindirilerek hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

Metrobüs Durağı, Esenyurt, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:05 Kaynak: İHA
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