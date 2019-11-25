(Özel) Alkollü müşteri barda dehşet saçtı: 2 garson bıçaklandı

Beylikdüzü'nde bir bara eğlenmek için giden müşteri, alkolün etkisiyle siparişleri geç kalınca kavga çıkartarak iki garsonu bıçakladı. Şüpheli kaçarak kayıplara karışırken, yaşanan o anlar ise barın güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 02.00 sıralarında Beylikdüzü'nde bulunan bir barda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, akrabasıyla geldiği barda alkol kullanarak eğlenmeye başladı. Alkolün dozunu kaçıran müşteri, sürekli istekleriyle ortamda gerginlik oluştururken, çalışanlar müdahalede bulunmak istedi. Uyarılara rağmen, garsonlara aynı şekilde davranan müşteri, daha sonra 'siparişlerim geç kaldı' diyerek taşkınlık çıkarmaya çalıştı. Tam bu sırada güvenlik görevlileri alkollü müşteri ve akrabasının dışarıya çıkmasını istedi. Dışarıya çıkan şüpheli, bir süre sonra tekrar içeriye girerek çalışanlara tekme ve yumruklarla saldırdı. Barda başlayan kavga ise daha sonra mekanın dışına taştı. Barın dışarısında devam eden kavgada arabasına giden alkollü şahıs, aldığı bıçakla Eyüphan D. ile Emre C. isimli iki garsonu bıçaklayarak olay yerinde kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı garsonlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Ortalık savaş alanına döndü, onlar eğlenmeye devam etti



Kavga sırasında barın içerisi adeta savaş alanına dönerken, bazı müşterilerin rahat tavırları dikkat çekti. Saldırgan ve bar çalışanlarının kavgasında müşterilerin bazıları cep telefonuna kaydederken, bazıları ise kavgayı umursamayarak arkadaşlarıyla sohbet edip, eğlencesine devam etti.



Barda yaşanan kavga anı kamerada



Siparişlerim geç kaldı diyerek barda kavga çıkaran alkollü müşterinin iki garsonu bıçakladığı kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, müşterilerin eğlendiği sırada kavganın çıktığı ve olayın mekanın dışına doğru taştığı görülüyor. Ayrıca bazı müşterilerin kavgayı umursamadığı, bazılarının ise cep telefonuna kaydettiği görülüyor. - İSTANBUL