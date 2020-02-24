(Özel) Alkollü sürücünün ortalığı savaş alanına çevirdiği kaza kamerada - Son Dakika

Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında alkollü olduğu iddia edilen minibüs sürücüsü, faciaya davetiye çıkardı. Minibüs sürücüsü, içi yolcu dolu halk otobüsü ile çarpıştı, ardından bir başka araca çarparak durabildi. Minibüs sürücüsünün yaralandığı kazada şans eseri otobüs yolcularından yaralanan olmazken, sürücünün yakını ile polis arasında gerginlik yaşandı. Kaza anları ve yaşanan gerginlik ise güvenlik ve cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.



Kaza, geçtiğimiz günlerde saat 23.30 sıralarında Ümraniye'nin Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Acısu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafik polisleri tarafından 2.14 promil alkollü olduğu öğrenilen minibüs sürücüsü O.S. ara sokaktan çok hızlı bir şekilde caddeye çıktı. Tam bu esnada Beykoz- Kadıköy seferini yapan içi yolcu dolu Özel Halk Otobüsü ile çarpıştı. Halk otobüsünün önünde oluşan hasar kazanın büyüklüğünü gözler önüne sererken, minibüs sürücüsü park halindeki bir başka minibüse çarparak durabildi. Kazanın sesini duyan ve o ana tanıklık eden vatandaşlar hem otobüse hem de minibüse koştu. Otobüsteki yolcular ve şoförün sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluğun olmadığı anlaşılırken, alkollü minibüs sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralıya ilk müdahalesini olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulans içerisinde yaparken, bir süre ambulans içerisinde yaralı yakını ve polis arasında tartışma yaşandı. Bir süre sonra tedbir amaçlı en yakın hastaneye götürülen yaralı sürücünün kullandığı minibüsün ve ön tarafı darmadağın olan halk otobüsünün kaza yerinden kaldırılmasıyla caddede trafik normale döndü.



Faciadan dönülen anlar kamerada



Kazanın meydana geldiği an yardıma koşan çevredeki vatandaşlardan bazıları cep telefonları ile o anları kaydetti. Yaralı sürücünün kaza sonrası şoka girdiği gözlemlenirken, halk otobüsündeki hasarın kazanın boyutunu gözler önüne serdiği dikkatlerden kaçmadı. Kaza anını gören Oğuzhan Demir, "Yukarı mahalleden doğru gelen arabanın şoförü sarhoştu galiba köşede duran arabalara vurdu, karşıdan gelen otobüsle de çarpışınca ortalık kan revan oldu. Şoför zaten sarhoştu, buradaki insanların tepkisini de gördük, ambulansta da kargaşalar çıktı. Yolun yukarı tarafından gelen sarhoş şoför sağ taraftaki büyük arabaları pert etti" dedi.



Faciadan dönülen kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen minibüs sürücüsü bir anda yola çıkarak seyir halindeki otobüsle çarpışıyor. - İSTANBUL