(Özel) Alman kurdunun kaptığı kediyi ağzından 5 kişi güçlükle kurtardı

Denizli'de sahibinin sokakta gezintiye çıkardığı Alman kurdu cinsi köpeğin kediye saldırması anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Sahibi ve çevrede yetişen vatandaşlar köpeğin ağzındaki kediyi yaklaşık 3 dakikalık müdahale sonrası yaralı kurtardı. Olay vatandaşlardan birinin köpeğin sahibinden şikayetçi olması ile karakolda son buldu.



Edinilen bilgilere göre, olay, Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi Lise Caddesi üzerinde meydana geldi. Geçtiğimiz hafta yaşanan ve güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs sahibi olduğu Alman kurdu cinsi köpeği bir arkadaşı ile gezintiye çıkardı. Sokakta gezmeye başlayan köpek kaldırımda yürürken bir anda kaldırım üzerinde bulunan kediye saldırdı. Köpek saniyeler içinde kediyi ağzına alarak boğmaya başladı. Olaya önce sahibi ile yanındaki arkadaşı müdahale etti. 2 kişi köpeğe el ve ayakları ile vurarak kediyi köpeğin ağzından kurtarma çalıştı. Ancak ikili bundan başarılı olamadı. Kedinin yardımına daha sonra çevredekiler yetişti. Vatandaşların müdahalesi ile kedi köpeğin ağzından yaklaşık 3 dakikalık müdahale sonrası güçlükle kurtarıldı. Kedi daha sonra ön ayakları aksayarak köpekten uzaklaşıp kaldırımda bir süre hareketsiz kaldı. Çevredekiler daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kediyi rehabilitasyon merkezine götürerek tedavi altına aldı. Büyük bir kargaşanın yaşandığı olayda, cadde üzerinde dükkanı bulunan Ersin Kaya isimli esnaf polisi arayarak köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.



"Bir boğuşma sesini duyarak dışarı çıktım"



Olay yerine gelen polis ekipleri köpeğin sahibini gözaltına alarak ifadesini almak üzere karakola götürdü.



Yaşanan olayla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirini açıklamalarda bulunan Kaya, olayın kendisini çok etkilediğini ve üzüldüğünü ifade ederek, "Ben o gün akşam üzeri yanlış hatırlamıyorsam saat 17.30 - 18.00 sıralarında kedilerin mamalarını verdim, yemeklerini yedikten sonra darp edilen kedi, kenarda otururken ben içeriye girdim. İçeriye girdikten sonra bir boğuşma sesini duyarak dışarı çıktım, bir Alman kurt köpeğinin, tam cinsini bilmiyoruz ama büyük bir köpeğin kediyi ağzına almasıyla bir saldırıya uğradı. Bu yüzden dolayı benim elim, ayağımdan canlar gitti, bu yüzden köpeğin ağzından kediyi almaya çalıştık esnaflar olarak ama köpek bir türlü bırakmadı. Bu yüzden dolayı da ben de o anda elimi asıldıkça bu sefer köpek benim elimi ısırdığı için elimi ısırarak kediyi bıraktı, ben de sağ elimin işaret parmağından sakatlandım, bu yüzden dolayı da arkadaşlardan şikayetçi oldum" dedi.



"İnsana da zarar verebilirdi"



Olayı takipçisi olacağını ve peşini bırakmayacağını dile getiren Kaya açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Köpeği gezdiriyorlar, ağızlarında bir ağızlık yok. O anda bir çocuk geçiyor olabilirdi, kediyi alırken bir çocuğa saldırıyor olabilirdi ya da bir insan geçiyor olabilirdi. İnsana da zarar verebilirdi. 'İnsana saldırmıyor ağabeyi' dedi. Peki benim elimi ısırdı, elimi ısırdıktan sonra kediyi bıraktı. Kedi şuan müdahalede, tedavisi yapılıyor, ayakları şuanda kırıldı, boynundan bir yara aldı, tedavisi için bugün bir haber bekliyoruz, tedavisi için de herkesten gereken yardımı bekliyoruz. Bir vatandaş olarak ben her gün üç tane, dört tane sokak kedilerini besleyen insanım. Bu saatten sonra ne gerekiyorsa yapacağım, bunun arkasında duracağım çünkü ben hayvan sever olarak bunu yapmak zorundayım, çünkü o saatlerde benim çocuğum okuldan geliyor, eşim, dostum, çocuklar dükkana geliyor bu yüzden dolayı biz bunun tedbirini alamazsak, biz bunun önüne geçemeyiz. Köpeğin de sadece karnesi var, aşısı yoktu. Bu yüzden dolayı ben de hastane kontrolü altında tedavi altındayım, bu yüzden de tedbirin alınmasını istiyorum. Şuan kedi yaşıyor, ve haberlerini alıyoruz. Bugün de tedavide, güzel sonuçlarını bekleyeceğiz inşallah. Burada her gün üç tane, dört tane, beş tane kediyi karnını doyurup, suyunu verip içeri girdiğimde bu olay ile karşılaştığımda çok kötü oldum ve o gün sabaha kadar uyuyamadım. O yüzden dolayı ne gerekiyorsa yapacağım, bunun arkasında duracağım, sözümün arkasındayım. Bu yüzden dolayı da gerekenlerin yapılmasını istiyorum." - DENİZLİ