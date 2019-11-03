Son Dakika Haberleri: (Özel) Altın sarısı simli araç Taksim'de ilgi odağı oldu
Son Dakika Güncel (Özel) Altın sarısı simli araç Taksim'de ilgi odağı oldu

(Özel) Altın sarısı simli araç Taksim'de ilgi odağı oldu

6 saat önce

Altın sarısı simle kaplanmış olan araç Taksim'de ilgi odağı oldu.

(Özel) Altın sarısı simli araç Taksim'de ilgi odağı oldu, System.String[]

Altın sarısı simle kaplanmış olan araç Taksim'de ilgi odağı oldu. Vatandaşlar ve turistler araçla birlikte fotoğraf çekilirken, polisler araç sahibine rengini ruhsata işletmediği için 108 TL para cezası kesti.


Altın sarısı simle kaplanmış olan araç Taksim'de vatandaşların ve turistlerin ilgi odağı oldu. Vatandaşlar ve turistler araç ile bol bol fotoğraf çektirdi. Bazı vatandaşlar, ilk defa bu renkte bir araç gördüğünü söyledi. Öte yandan, polisler araç sahibine rengini ruhsata işletmediği için 108 TL para cezası kesti. - İSTANBUL

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 09:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Bebek'te lüks yatta korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Körfez ülkelerinde binlerce kadın internetten hizmetçi olarak satılıyor 4-10 Kasım haftalık burç yorumları Ayşe Arman, Hürriyet gazetesinden istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 15:33:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Özel) Altın sarısı simli araç Taksim'de ilgi odağı oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]