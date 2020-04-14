(Özel) Ambulansların korona vak'alarına müdahale süreci görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Ambulansların korona vak'alarına müdahale süreci görüntülendi - Son Dakika

(Özel) Ambulansların korona vak'alarına müdahale süreci görüntülendi

6 saat önce

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 112 İl Ambulans Servisi Anadolu Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği, vatandaşlara en hızlı hizmeti sağlamak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

(Özel) Ambulansların korona vak'alarına müdahale süreci görüntülendi, System.String[]

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 112 İl Ambulans Servisi Anadolu Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği, vatandaşlara en hızlı hizmeti sağlamak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ambulans ekipleri özel koruma kıyafetlerini giyerek her vak'andan sonra dezenfekte işlemi uyguluyor.


Küresel salgın haline gelen ve Türkiye'de de yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle 7 gün 24 saat faaliyette olan 112 İl Ambulans Servisi Anadolu Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği, vatandaşlara en hızlı hizmeti sağlamak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Alınan tedbirler kapsamında öncelikle hasta ile temasa geçecek ambulans ekipleri özel koruma kıyafetlerini giyiyor. Ardından vak'adan önce ve sonra ambulanslar düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Korona virüs vak'alarıyla temasa geçerken dikkat ettikleri unsurlardan bahseden İstanbul Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, "Ambulans ekipleri hastalarımızı acil servise teslim ettikten sonra hastane önünde veya en uygun yerde dezenfeksiyon işlemini yapıyorlar. Bunun için 282 istasyonumuz var ve hepsinde dezenfeksiyon cihazı bulunuyor" ifadelerini kullandı.


"282 istasyonumuz var ve hepsinde dezenfeksiyon cihazı bulunuyor"


Ambulans ekiplerinin korona virüs vak'alarına müdahale sürecini anlatan Türkdoğan, "Korona virüs şüphesi olan vak'alardan gelen çağrılar doğrultusunda komuta merkezimiz Bilim Kurulunun algoritmasına göre ekiplerimizi yönlendiriyor. Tüm ekiplerimiz tulumlarını, maskelerini ve eldivenlerini giyerek hazırlıklı bir şekilde vak'aya çıkıyorlar. Vak'aya gittiklerinde analize alıp, müdahalesini yapıp komutanın yönlendirdiği en uygun hastaneye gidiyor ve acil servise bırakıyorlar. Hastalarımızı acil servise teslim ettikten sonra hastane önünde veya en uygun yerde dezenfeksiyon işlemini yapıyorlar. Bunun için 282 istasyonumuz var ve hepsinde dezenfeksiyon cihazı bulunuyor" dedi.


"112 personelinin koruyucu ekipman eksiği yok"


Korona virüs vak'alarının normal bir hastadan hiçbir farkı olmadığını söyleyen Türkdoğan, "Korona virüs hastalarına kliniğine göre tüm müdahaleleri yapılıyor normal hastadan hiçbir farkı yok. Tek farkı personelimiz koruyucu tulumlarını giyerek ve hastaya maske takarak müdahale ediyor. Tabi biz tüm vak'aları göremiyoruz. Sadece kendi taşıdığımız vak'aları görüyoruz. 112 personelinin koruyucu ekipman eksiği olmadığını ve her vak'adan sonra değiştiğini de burada tekrar vurgulamak istiyorum. Bu değerlendirmeyi yaptığımızda iyi bir süreci yönettiğimizi düşünüyorum. Bundan dolayı başta sağlık bakanımız olmak üzere tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 09:10 Kaynak: İHA

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