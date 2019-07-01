(Özel) Ana vatanı Kuzey Amerika olan ekinezyayı Bursa'da ekip hasadını yaptılar

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Evlendiği kişinin dolandırıcı olduğu iddia edilen Zerrin Özer konserinde içini döktü

(Özel) Şerit değiştirmek isterken, önce korkuluklara daha sonra duvara çarptı

Türkiye ve Libya arasındaki gerilim tırmanıyor! Peki kim kimi destekliyor?