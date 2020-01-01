(Özel) Ankara İtfaiyesi yeni yıla görev başında girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Ankara İtfaiyesi yeni yıla görev başında girdi - Son Dakika

(Özel) Ankara İtfaiyesi yeni yıla görev başında girdi

6 saat önce

Başkent'te vatandaşlar yeni yıla eğlenerek girerken, itfaiye erleri görev başında girdi.

(Özel) Ankara İtfaiyesi yeni yıla görev başında girdi, System.String[]

Başkent'te vatandaşlar yeni yıla eğlenerek girerken, itfaiye erleri görev başında girdi.


Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yeni yılın ilk gecesi çıkabilecek yangın ve diğer olaylara karşı teyakkuz halinde bekledi. Vatandaşların güvenliği ve huzuru için yeni yıla ailelerinden uzak görev başında giren itfaiye erleri, yılbaşını mesai arkadaşlarıyla kutladı. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını cevaplayan Ankara İtfaiyesi Kurtuluş Grup Amiri Ali Yılmaz, tüm vatandaşların sağlık, mutluluk, yangınsız ve kazasız bir yıl geçirmesini temenni ederek, yılbaşında 232 itfaiye erinin görev başında olduğunu kaydetti. Çıkacak olaylara anında müdahale etmek için gece boyunca hazır beklediklerini vurgulayan Yılmaz, "Şu ana kadar sakin, huzurlu bir şekilde nöbetimize devam ediyoruz. Bütün vatandaşların sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yılbaşı geçirmesini diliyoruz Bölgemizde 16 tane istasyon, 232 personel, 37 aracımız göreve hazır durumda. Çıkacak olaylara müdahale etmek için hazır durumda bekliyoruz. Huzurlu, mutlu ve gururlu hissediyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliğinin bize emanet olması gurur verici. Yanlarında olmak huzur ve mutluluk veriyor" şeklinde konuştu.


"Ankara bize emanet, Ankara halkı sağlıklı, mutlu, huzurlu olsun"


Mesleğin zor olmasına aldırış etmeden göreve her daim hazır olduklarını belirten Yılmaz, "Ölüme, afete yakın olmak kolay değil. Biz bu işi severek yapıyoruz. Biz insanların sağlıklı, huzurlu, mutlu yaşam sürmesi için buradayız. Biz varız ve görevimizin başındayız. Bir duamız var. Gün başlarken itfaiye duamızı ediyoruz ve göreve hazır bir şekilde bekliyoruz. Olaylara en hızlı, en yararlı şekilde nasıl müdahale ederiz ona bakıyoruz. Ankara bize emanet, Ankara halkı sağlıklı, mutlu, huzurlu olsun" dedi. - ANKARA

İtfaiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 09:15 Kaynak: İHA
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