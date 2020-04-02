(Özel) Ankara'nın giriş ve çıkış noktalarında korona virüs denetimi - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri kapsamında Ankara'nın giriş ve çıkış noktalarında kontrol ve denetimler devam ediyor.



İçişleri Bakanlığının yayımladığı korona virüs tedbirlerini içeren genelgeler kapsamında Ankara'nın giriş ve çıkış noktalarında durdurulan araçlardaki sürücüler ve yolcularının ateşleri ölçülerek, vatandaşların alınan diğer önlemlere uyup uymadığı denetleniyor. Bu kapsamda jandarma ekipleri Eskişehir istikametinden Ankara'ya gelen araçları denetledi. Dumlupınar Bulvarı üzerindeki jandarma kontrol noktasında ekipler, şahsi araçlar ile yük taşıyan ağır vasıta araçları ayrı ayrı şeritlerden geçirerek durdurdu. Maske ve eldiven takarak kontrollerini gerçekleştiren jandarma ekipleri, araçlarda bulunan sürücü ile bütün yolcuların ateşlerini temassız şekilde ölçtü. Ekipler ayrıca seyahat izin belgelerini de kontrol etti. Vatandaşların korona virüse karşı uyarıldığı denetimlerde vatandaşların nereden nereye seyahat ettiğine ilişkin bilgiler de soruldu. Denetimlerde jandarma ekiplerine sağlık personelleri de eşlik etti. - ANKARA