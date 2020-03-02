(Özel) Antalya'da seyyar çaycıdan duygulandıran hizmet - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde çay ocağına çevirdiği minibüsüyle 5 yıldır geçimini sağlayan Şahrani Uysal (40), alkışlanacak bir kampanyaya imza atıyor. Uysal, "Şehidimiz için ücretsizdir, bedeli şehidimiz tarafından ödenmiştir" yazdığı aracıyla, şehit cenazelerine katılarak ücretsiz hizmet veriyor. Mesafe tanımayan, yakıt dahil tüm masraflarını kendi karşılayan Uysal "Seni kim gönderdi" diye soranlara da, 'Gönlümden koptu geldim, kimse göndermedi" diye cevap veriyor.



Alanya'da 5 önce yıl minibüsüne kurduğu sistemle cenaze ve düğün organizasyonlarında çay servisi yaparak geçimini sağlayan 1 çocuk babası Şahrani Uysal (40), şehit ailelerine ise ücretsiz hizmet veriyor. "Şehidimiz için ücretsizdir, bedeli şehidimiz tarafından ödenmiştir" yazdığı aracıyla Isparta, Antalya ile Alanya'daki tüm şehit cenazelerinde hizmet veren Uysal, son olarak da Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 34 askerden Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın Finike ilçesindeki cenazesine giderek burada ücretsiz çay ve su servisi yaptı.



"Şehit cenazelerinde ücretsiz çay ikramında bulunuyorum"



İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan Şahrani Uysal, yaklaşık 5 yıldır bu mesleği yaptığını söyledi. Uysal, "Birçok cenaze ve düğün organizasyonlarında çay servisi yaptım. Aynı zamanda şehit cenazelerine katılıyorum. Burada ücretsiz çay ikramında buluyorum" dedi.



Uysal gözyaşlarını tutamadı



Şehit cenazelerinde ücretsiz çay ve su ikramında bulunduğunu aktaran Uysal, bu hizmeti cani gönülden yapıyorum diyerek, gözyaşlarını tutamadı. Uysal, "Hiç kimseden bir karşılık beklemeden bu hizmeti cani gönülden yapıyorum. Şuan biraz duygulanıyorum, kusura bakmayın. Vatan, millet ve askerlerimiz için elimden gelen bütün imkanları yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.



"Ben bu vatan ve bayrak için her zaman varım"



Antalya'daki tüm şehit cenazelerinde üücretsiz hizmet verdiğini aktaran Uysal şunları söyledi: "Son olarak Antalya'nın Finike ilçesinde şehidimizin cenazesine katıldım. Burada çay servisi yaptım ve su ikramında bulundum. Bütçemin yettiği kadar insanlara yardımcı olmaya çalıştım. Bazen insanlar soruyor 'seni kim gönderdi buraya diye?' Bende onlara; kendi gönlümden koparak geldim diye cevap veriyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Ben bu vatan ve bayrak için her zaman varım." - ANTALYA