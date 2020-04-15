(Özel) Antalya'da Vatandaşların parmakla gösterdiği 'Korona' - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde hizmet veren Rus ve Kazakistanlı 2 kadının ortak işlettiği bir emlak şirketinin ismi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile aynı olmasından dolayı dikkatleri üzerine çekiyor. İsim benzerliğinden dolayı sıkıntı yaşanan işletmenin önünden geçen bazı kişiler tedavi merkezi zannedip, parmakla gösteriyor.

Alanya'da yaklaşık 15 yıldır emlak ve gayrimenkul danışmanlığı sektöründe hizmet veren işyeri ortağı olduğu Kazakistanlı Natalya Razinova (43) ile Rus Hanna Koşmaz (37) tarafından 2018 yılında isim değişikliği kararı aldı. Kararın ardından ismi Rusça anlamı 'Kral Tacı' olan 'Korona' olarak değiştirilen Gayrimenkul Danışmanlık Merkezi Korona Estate.ru, ülkemizde korona virüs vakalarının artmasıyla birlikte vatandaşların dikkatini çekmeye başladı. İsimin 'Korona' olmasından dolayı yoldan geçen birçok vatandaş şaşkınlıkla işletmeye bakarken, bazıları da salgın tedavi merkezi zannedip, parmakla gösteriyor.

"'Korona' aslında Rusçada 'Kral Tacı' anlamına gelir"

Yaklaşık 15 yıldır bu meslekte hizmet verdiklerini aktaran işyeri ortaklarından Rus Hanna Koşmaz, 2 sene önce de isim değişikliği yapmaya karar verdiklerini söyledi. Koşmaz, " Kazakistanlı ortağım Natalya Razinova birlikte 2 sene önce isim değişikliği yapmaya karar verdik ve 'Korona' olarak değiştirdik. 'Korona' aslında Rusçada 'Kral Tacı' anlamına gelir. Fakat son günlerde gündemde olan yaşadığımız korona virüsü vakaları nedeniyle isim benzerliğinden dolayı ilginç günler yaşıyoruz. Hatta 1 kaç gün önce bir kadın geldi ve burasının; korona tedavi merkezi olup olmadığını sordu. Biz artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu duruma gülelim mi, ağlayalım bilemedik. Olanlardan dolayı şok yaşıyoruz. Aslında bizde isim değişikliği yaptığımız da durumun böyle olacağını hiç bilemiyorduk. Bizim dünyamızı böyle bir salgın geleceğini aklımızın ucundan geçiremezdik. İnsanlar bütün dünyada hastalanan insanlar bir an önce sağlıklarına kavuşurlar. En yakın zamanda inşallah dünyamız bu virüsten kurtulur" dedi.

İsim değişikliğinden dolayı çok sayıda tepkiler aldıklarını belirten Hanna'nın eşi Hakan Koşmaz ise şunları söyledi: " Son dönemlerde dünyayı kasıp kavuran bir virüs tehdidi var. Bundan dolayı iyi kötü tepkiler almaya başladık. Yoldan geçen çocuklar babalarına 'Korona' diyerekten gösteriyorlar. Hata geçenlerde komik bir şey de yaşadık. 2 cadde ilerden gelen bir kadın burası tedavi merkezimi dedi. Bu duruma biraz şaşırdık ve çalışma arkadaşlarımızla da biraz güldük. İnşallah önümüzdeki günlerde bu virüs olayı vatanımız ve dünyamız üzerinden kalkar. Bizimde 'Korona' gerçek anlamıyla anılır" diye konuştu. - ANTALYA