(Özel) Antalya kış ortasında yazı yaşıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Antalya kış ortasında yazı yaşıyor - Son Dakika

(Özel) Antalya kış ortasında yazı yaşıyor

7 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde, şubat ayı olmasına rağmen güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler soluğu plajlarda aldı.

(Özel) Antalya kış ortasında yazı yaşıyor, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde, şubat ayı olmasına rağmen güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler soluğu plajlarda aldı.


Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken Alanya'da yazdan kalma günler devam ediyor. Hava sıcaklığın 18, nem oranının yüzde 44, deniz suyu sıcaklığın ise 17.2 derece ölçüldüğü ilçede yerli ve yabancı turistler, şubat ayının ortalarına gelinmesine rağmen güneşli havanın tadını denize girerek ve güneşlenerek çıkardı. Güneşli havayı fırsat bilen turistler Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında denize girdi. Kumlara, şezlonglara uzanan tatilciler, kitap okudu ve uzun süre güneşlendi. Sahil kenarlarında oynayan çocuklar ve balık tutan vatandaşlar ise renkli görüntüler oluşturdu.


Meteoroloji yetkilileri, ilçede güneşli havanın perşembe gününe kadar süreceğini, ardından yerini yağışlı havaya bırakacağını belirtti. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:20 Kaynak: İHA
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