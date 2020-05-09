(Özel) Araba bagajından çıktı, çalışma belgesi olmayınca cezayı yedi - Son Dakika

Avcılar'da sokağa çıkma kısıtlamalarına yönelik denetim yapan polis ekiplerin çevirdiği sucu arabasının bagajından bir kişi çıktı. Çalışma belgesi olmayan yabancı uyruklu şahsa hıfzıssıhha kanununa muhalefetten para cezası kesildi.



İstanbul'unda aralarında bulunduğu 23 büyükşehir ve Zonguldak'ta korona virüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması devam ediyor. Ekiplerin denetimleri E-5 karayolu Avcılar Köprüsü altında da devam etti. Uygulama kapsamında A Bölge Trafik ekipleri araçları tek tek durdurarak çalışma belgesi sordu. Kurallara riayet etmeyen ve araçlarında eksik çıkanlara da cezalar yazıldı.



Aracın bagajından çıktı



Uygulama kapsamında bir sucu arabası da durduruldu. Ekibin dikkati sayesinde araç içinde bagajda bulunan şahısta indirildi. Sucu olarak çalıştığını iddia eden şahısa da ekipler tarafından sorgulama yapıldı ve belge gösteremedi. Hıfzıssıhha Kanuna Muhalefetten bu kişiye para cezası kesildi. - İSTANBUL