Son Dakika Haberleri: (Özel) Aracın motoruna sıkışan kediyi kurtarma operasyonu kamerada
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(Özel) Aracın motoruna sıkışan kediyi kurtarma operasyonu kamerada

1 saat önce

Sultanbeyli'de bir aracın motoruna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

(Özel) Aracın motoruna sıkışan kediyi kurtarma operasyonu kamerada, System.String[]

Sultanbeyli'de bir aracın motoruna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Korkan kediyi itfaiye eri severek sakinleştirirken araç sahibi itfaiyeye teşekkür etti.


Sultanbeyli'de park halindeki bir aracın motor kısmında mahsur kalan yavru kedinin miyavlama sesini duyan vatandaşlar, kediyi çıkarmayı başaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için büyük çaba gösterdi. Yavru kedi, motorun altına giren bir itfaiye eri tarafından dakikalar sonra kurtarıldı. İtfaiyeciler, korkan kediyi severek sakinleştirdi. Araç sahibi itfaiyeye teşekkür ederken, kediyi kurtarma operasyonu saniye saniye kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Sultanbeyli, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:27 Kaynak: İHA
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